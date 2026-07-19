Para penggemar yang telah mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk mendapatkan tiket menonton final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina, Minggu malam ini, harus mengantre selama lebih dari dua jam untuk masuk ke Stadion MetLife di Amerika Serikat.

Harga tiket termurah yang tersedia di situs penjualan kembali tiket resmi FIFA menjelang pertandingan tersebut mencapai sekitar 6.000 poundsterling.

Namun, menurut surat kabar Inggris “The Sun”, terjadi kekacauan di luar stadion berkapasitas 82.500 orang di pinggiran New York.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa gangguan teknis baru-baru ini pada gerbang putar menyebabkan beberapa tiket tidak dapat dipindai.

Hal ini menyebabkan terbentuknya antrean panjang, di mana petugas keamanan berjuang mengendalikan kerumunan besar yang berdesak-desakan untuk mencapai tempat duduk mereka guna menyaksikan final Piala Dunia.

Para koresponden surat kabar Inggris yang akan meliput pertandingan tersebut juga harus menunggu selama dua jam untuk masuk ke stadion, yang menunjukkan betapa kacaunya situasi tersebut.

Para awak media juga menghadapi pemeriksaan tambahan oleh Dinas Rahasia karena membawa laptop dan peralatan fotografi.

Aktor legendaris Tom Cruise terlihat memasuki arena menjelang penampilannya yang dinantikan dalam upacara penutupan turnamen.

Ronaldo, pemenang Piala Dunia bersama timnas Brasil, dan John Terry, mantan kapten timnas Inggris, juga terlihat sedang menuju ke area tamu.



