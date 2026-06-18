Meskipun gagal lolos... Piala Dunia membawa Al-Owais kembali ke Liga Roshen

Mohammed Al-Owais, kiper tim nasional Arab Saudi, hampir kembali ke Liga Roshen pada musim depan, meskipun timnya, Al-Ela, gagal promosi ke kompetisi tersebut setelah berakhirnya musim lalu.

Al-Ela, yang dipimpin oleh Al-Owais, kehilangan kesempatan untuk lolos ke Liga Roshen musim depan, setelah kalah dalam pertandingan final babak play-off pada bulan Mei lalu dari Al-Diriyah, yang berhasil merebut tiket promosi.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi mengungkap bahwa klub Al-Dir'iyah sendiri berkeinginan untuk merekrut Al-Owais, guna memperkuat barisan timnya pada musim perdananya dalam sejarah di Liga Roshen.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa klub yang baru saja promosi ke Liga Roshen ini menunggu hingga Al-Owais selesai bertanding bersama tim nasional Saudi di Piala Dunia 2026, guna menyelesaikan kesepakatan secara resmi dengannya.

Al-Owais menampilkan performa luar biasa dalam penampilan perdananya di Piala Dunia, di mana ia melakukan 9 penyelamatan, 4 di antaranya dari dalam kotak penalti, sehingga membawa timnas Saudi meraih hasil imbang 1-1 melawan Uruguay pada pertandingan pertama babak penyisihan grup.

Jika kiper asal Arab Saudi tersebut menyetujui kepindahannya ke klub tersebut, Al-Dir’iyah akan membatalkan rencana untuk merekrut kiper asing baru pada musim depan, terutama agar dapat memanfaatkan delapan pemain asing di posisi lainnya.

Dengan demikian, pemain berusia 34 tahun itu mungkin akan kembali ke Liga Roshen, setelah satu musim meninggalkannya, ketika ia hengkang dari Al-Hilal pada musim panas 2025 untuk bergabung dengan Al-Ula dengan harapan memimpin klub tersebut promosi, yang pada akhirnya tidak terwujud.

Al-Diriyah mungkin akan menjadi klub kelima yang diperkuat oleh Muhammad Al-Owais dalam karier sepak bolanya, setelah sebelumnya bermain untuk Al-Shabab antara tahun 2014 dan 2017, sebelum pindah ke Al-Ahli yang ia bela hingga 2022, saat ia pindah ke Al-Hilal, dan dari sana ke Al-Ula pada 2025.