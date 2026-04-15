Meskipun FC Dordrecht berada di papan tengah, Kuijt memperpanjang kontraknya untuk beberapa musim ke depan

Dirk Kuijt tetap menjabat sebagai pelatih FC Dordrecht, demikian dilaporkan Algemeen Dagblad pada Rabu. Mantan penyerang tersebut telah menandatangani kontrak yang mengikatnya dengan klub papan tengah di Divisi Keuken Kampioen hingga pertengahan 2028. Kontrak Kuijt di Dordrecht sebelumnya akan segera berakhir.

Secara internal, niat untuk melanjutkan kerja sama ini sudah diungkapkan. ''Saya sangat senang dengan perpanjangan kontrak ini. Sejak awal, saya merasa mendapat banyak kepercayaan dan dukungan di sini,'' kata Kuijt dengan gembira dalam tanggapan pertamanya di situs web klub.

Direktur Utama Hans de Zeeuw juga merasa gembira dengan kontrak baru bagi pelatih kepala tersebut. ''Hal ini sudah lama dibicarakan, tetapi tanda tangan kini telah resmi ditandatangani. Kami sangat puas dengan cara kerja Dirk dan energi yang ia curahkan setiap hari untuk klub.''

De Zeeuw juga menekankan bahwa ia “sangat yakin kita akan mengalami momen-momen indah bersama di musim-musim mendatang.” “Visi beliau sangat selaras dengan ambisi FC Dordrecht dan perkembangan yang kami targetkan sebagai klub.”

Mencapai babak play-off untuk promosi adalah tujuan utama FC Dordrecht. Tim asuhan Kuijt hampir mencapainya pada periode ketiga, namun sayangnya mereka kekurangan satu gol untuk meraih gelar juara periode.

Kuijt ditunjuk di Dordrecht pada musim panas tahun lalu. Mantan penyerang Feyenoord, Liverpool, dan tim nasional Belanda ini menggantikan Melvin Boel yang pindah ke Go Ahead Eagles.

Pelatih berusia 46 tahun ini sebelumnya bekerja sebagai pelatih muda di Feyenoord. Kuijt sempat dijagokan sebagai calon pelatih kepala baru di De Kuip, namun rencana tersebut akhirnya tidak terwujud.

Kuijt kemudian memilih petualangan di ADO Den Haag, di mana ia tidak lama bertahan. Melalui klub Belgia Beerschot, pria asal Katwijk ini bergabung dengan FC Dordrecht tahun lalu.