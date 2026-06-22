Meskipun dilanda krisis... Piala Dunia 2026 melampaui ekspektasi dengan angka yang tak terduga oleh siapa pun

Sebuah laporan pers pada hari Senin ini mengungkap kejutan besar terkait jumlah penonton di Piala Dunia yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Sebelum Piala Dunia dimulai, banyak krisis meletus yang membuat sebagian orang memperkirakan penonton akan enggan menghadiri pertandingan, namun situasi saat ini bertolak belakang dengan semua prediksi tersebut.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa kejutan terbesar dalam Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, selain penampilan tim-tim seperti Cape Verde di lapangan, tak diragukan lagi adalah jumlah penonton yang luar biasa di stadion-stadion.

Setiap stadion, terlepas dari waktu atau jenis pertandingannya, tampak semarak dan dipenuhi oleh para penonton. Data FIFA tidak meninggalkan ruang untuk keraguan; sebelum pertandingan hari Minggu kemarin, jumlah total penonton yang masuk ke stadion mencapai 2.307.947 orang. Artinya, rata-rata 64.110 penonton per pertandingan, dengan tingkat keterisian mencapai 99,54%. Angka ini sungguh menakjubkan.

“Stadion-stadion penuh, kota-kota penuh, negara-negara dipenuhi penonton yang menikmati dan merayakan gairah sepak bola, gairah olahraga ini; penonton memenuhi stadion, zona suporter, festival, dan tempat-tempat berkumpul untuk menonton pertandingan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tetapi juga di seluruh dunia.. Dengan demikian, Piala Dunia yang diikuti oleh 48 tim ini memang merupakan kesuksesan yang luar biasa,” demikian pernyataan publik pertama dari Gianni Infantino, Presiden FIFA.

Memang benar bahwa semakin banyak jumlah pertandingan, semakin tinggi pula total kehadiran penonton di stadion; namun demikian, beberapa rekor tersebut setara dengan Piala Dunia mana pun yang pernah diselenggarakan hingga saat ini.

Misalnya, tribun dipenuhi oleh 281.223 penonton dalam empat pertandingan babak penyisihan grup pada satu hari (Prancis-Senegal, Irak vs Norwegia, Argentina vs Aljazair, dan Austria vs Yordania); artinya, ini merupakan jumlah penonton terbanyak dalam satu hari sejak 28 Juni 1994, yang juga menampilkan empat pertandingan dengan total penonton 277.070 orang dan juga berlangsung di Amerika Serikat.

Target berikutnya, yang kini sudah dalam jangkauan, adalah melampaui jumlah total penonton Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat, yang mencapai 3,5 juta penonton; Misalnya, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, jumlah total penonton di stadion mencapai 3,4 juta orang, dengan tingkat kehadiran rata-rata sebesar 96,3% dari kapasitas stadion. Angka-angka ini juga sedang dilampaui dalam turnamen ini.

Tidak diragukan lagi bahwa keberadaan komunitas besar dari berbagai negara di seluruh dunia turut berkontribusi terhadap hal ini, namun jumlah penonton di stadion selama setiap pertandingan Piala Dunia tetaplah mengagumkan.

Pertandingan antara Selandia Baru dan Mesir menarik 52.497 penonton di Vancouver, pertandingan antara Belgia dan Iran menarik 70.317 penonton di Englewood, serta pertandingan Tunisia melawan Jepang menarik 51.243 penonton di Monterrey, dan pertandingan Ekuador melawan Curaçao—hanya sebagai contoh—di antara pertandingan-pertandingan yang kurang terkenal dalam beberapa hari terakhir, di mana jumlah penonton mencapai 68.598 orang di Kansas City.

Namun jelas bahwa Piala Dunia tidak hanya menarik penggemar yang datang untuk mendukung negara mereka; dalam pertandingan Portugal dan Republik Demokratik Kongo, misalnya, puluhan ribu penggemar dari Amerika Serikat dan negara-negara lain memadati Stadion NRG dengan mengenakan kaos Portugal yang bertuliskan nomor Cristiano Ronaldo, “nomor 7”.

Semua ini terjadi meskipun harga tiketnya sangat mahal. Untuk mendapatkan tiket menonton pertandingan babak penyisihan grup, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah membeli paket VIP yang masih tersedia; yang harga awalnya sekitar 500 dolar. Kecuali tiket yang lebih murah yang dialokasikan untuk federasi, mendapatkan tiket untuk menonton pertandingan menjadi tugas yang sangat berat.