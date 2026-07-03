Meskipun bola memantul dari bek... mengapa wasit menganulir gol Kroasia saat melawan Portugal?

Pertandingan antara Portugal dan Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 menjadi saksi salah satu keputusan wasit yang paling kontroversial, setelah wasit menganulir gol yang dicetak oleh bek Josko Gvardiol pada masa tambahan waktu, setelah intervensi Video Assistant Referee (VAR) yang menggunakan teknologi “ball-in-play” untuk memastikan adanya posisi offside.

Insiden tersebut terjadi pada masa tambahan waktu babak kedua pertandingan yang digelar dini hari Jumat ini, saat Portugal sedang memimpin dengan skor (2-1), di mana Gvardiol berhasil mencetak gol, sebelum wasit video turun tangan untuk meninjau kembali permainan.

Tinjauan tersebut menunjukkan bahwa penyerang Kroasia, Igor Matanović, menyentuh bola dengan sangat ringan sebelum bola sampai ke Mario Pašalić, yang membuat Pašalić berada dalam posisi offside.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan kebenaran keputusan offside tersebut, karena “teknologi bola terhubung memastikan bahwa Igor Matanović, pemain Kroasia, menyentuh bola sebelum bola tersebut sampai ke Gvardiol”.

Meskipun bola langsung memantul ke kepala bek Portugal, Renato Vega, wasit video menilai bahwa sentuhan tersebut bukanlah tindakan yang disengaja, sehingga keputusan offside tidak dibatalkan, dan gol tersebut secara resmi dianulir.

Mantan wasit Inggris, Andy Davies, mengatakan melalui jaringan ESPN Amerika, “Peninjauan itu sendiri cukup sederhana, karena grafik yang dikeluarkan oleh teknologi bola terhubung menunjukkan adanya ketinggian yang jelas yang menegaskan bahwa Matanović menyentuh bola, sesuatu yang juga pernah terjadi selama pertandingan Swedia melawan Tunisia di Piala Dunia kali ini.”

Davies juga menjelaskan aspek lain dalam adegan tersebut, yang menimbulkan kebingungan di kalangan sejumlah penonton, setelah bola memantul dari bek Portugal.

Mengenai hal itu, pakar asal Inggris tersebut mengatakan, “Biasanya, ketika bola menyentuh salah satu pemain tim bertahan, seperti yang terjadi pada Vega, maka situasi offside dihitung ulang, yang seharusnya membuat gol Gvardiol sah.”

Kemudian ia menambahkan “Namun, sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Sepak Bola yang mengatur tentangoffside, permainan hanya akan dihitung ulang jika pemain bertahan memainkan bola secara sengaja. Karena bola memantul dari kepala Vega secara tidak sengaja, hal itu tidak dianggap sebagai permainan yang disengaja, sehingga situasi offside tetap berlaku, dan keputusan untuk membatalkan gol tersebut benar.”