Meskipun ada tuntutan pembatalan, hukuman yang lebih ringan menanti keputusan pertandingan Al-Ahli dan Al-Fayha

Laporan media mengungkap sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada wasit pertandingan Al-Ahli melawan Al-Fayha di Liga Roshen Saudi, jika pernyataan penyerang Al-Ahli asal Inggris, Ivan Toney, terbukti benar.

Al-Ahli bermain imbang 1-1 dengan Al-Fayha dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Rabu lalu di Stadion Al-Majma'ah, dalam putaran ke-29 Liga Roshen.

Penyerang Al-Ahli asal Inggris, Ivan Tony, menegaskan setelah pertandingan bahwa wasit keempat Abdulrahman Al-Sultan memberitahunya untuk fokus hanya pada Liga Champions Asia Elite tanpa Liga Roshen, hal yang juga dikonfirmasi oleh pelatihnya asal Jerman, Matthias Jaissle.

Surat kabar "Okaz" dari Arab Saudi melaporkan bahwa Al-Sultan tidak akan menerima hukuman berat jika tuduhan Tony terhadapnya terbukti, meskipun ada tuntutan dari beberapa pihak agar dia dicoret, seperti yang disampaikan oleh jurnalis Saudi Khalid Al-Shneif dan pakar wasit Abdullah Al-Qahtani.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa jika tuduhan terbukti, hukuman yang menanti Al-Sultan tidak akan melebihi sanksi internal dari Komite Wasit, berupa skorsing untuk beberapa pertandingan, dan mungkin tidak diumumkan secara resmi, seperti yang terjadi pada kasus-kasus sebelumnya.

Perlu dicatat bahwa Al-Ahli telah meminta Federasi Sepak Bola Saudi untuk menyelidiki seluruh tim wasit, sebelum federasi mengumumkan bahwa berbagai komite mereka sedang menjalankan tugasnya dalam hal ini saat ini.