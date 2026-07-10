Meskipun ada minat dari Arab Saudi... Sebuah klub Amerika membujuk Mohamed Salah dengan "kartu kewarganegaraan"

Pihak manajemen salah satu klub Amerika, yang dipimpin oleh pemilik keturunan Mesir, telah menempatkan Mohamed Salah sebagai prioritas utama mereka di bursa transfer musim panas ini dalam sebuah kesepakatan yang berpotensi mengguncang liga Amerika.

Surat kabar Amerika Serikat "The Athletic" melaporkan bahwa Sporting Kansas City merupakan klub Amerika terkemuka yang berupaya merekrut bintang Mesir Mohamed Salah, sebuah langkah yang mencerminkan ambisi besar klub tersebut saat memasuki era baru selama jendela transfer musim panas ini.

Sumber-sumber terpercaya mengungkapkan kepada surat kabar tersebut bahwa Kansas City memimpin daftar klub-klub Liga Sepak Bola Amerika (MLS) yang tertarik merekrut Salah, yang berusia 34 tahun, dan yang sebelumnya telah mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan Liverpool setelah karier legendarisnya bersama “The Reds”.

Meskipun beberapa klub Amerika telah menunjukkan minat, meskipun hanya sebagian, untuk merekrut kapten tim nasional Mesir tersebut, Sporting Kansas City saat ini berada di posisi terdepan dalam perburuan tersebut, jika Salah memutuskan untuk pindah ke liga Amerika.

Namun demikian, sumber-sumber tersebut menilai bahwa kemungkinan klub mana pun di liga Amerika merekrut Salah masih kecil untuk saat ini, karena dua alasan utama: yang pertama adalah minat besar dan berkelanjutan dari Liga Profesional Saudi, yang telah menempatkan Salah di urutan teratas daftar incaran mereka sejak dua musim panas lalu, dengan tawaran finansial yang sulit ditandingi.

Alasan kedua adalah keinginan Salah sendiri; menurut sumber-sumber tersebut, bintang Mesir ini lebih memilih untuk tetap di Eropa, namun ia tetap terbuka untuk mempertimbangkan opsi-opsinya, termasuk pindah ke liga Amerika, terutama setelah tersingkirnya tim nasional Mesir secara dramatis dari babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Argentina hanya tiga hari yang lalu.

Sporting Kansas City memiliki kartu truf yang mungkin menguntungkan mereka, yaitu pemilik barunya, Peter Malook, yang baru-baru ini mengambil alih mayoritas saham klub, dan merupakan putra dari pasangan imigran Mesir. Maluk bertekad untuk menepati janjinya dalam meningkatkan anggaran belanja dan menaikkan standar ambisi klub, di mana Salah bukanlah satu-satunya target dalam daftar rekrutan musim panas ini.

Langkah Kansas City ini terjadi di saat masa depan Salah sangat tidak pasti, setelah berakhirnya era bersejarahnya di Liverpool, serta tersingkirnya timnas Mesir dari Piala Dunia oleh Lionel Messi dan rekan-rekannya.