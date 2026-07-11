Meskipun ada minat dari Arab Saudi... muncul tawaran menarik untuk merekrut Onahi dari Spanyol

Tawaran dari klub-klub Eropa terus memburu bintang Maroko, Ezzedine Ounahi, gelandang klub Spanyol Girona, setelah penampilannya yang gemilang bersama "Singa Atlas" di putaran final Piala Dunia 2026.

Ounahi dianggap sebagai salah satu nama terkemuka yang mencuri perhatian di Piala Dunia 2022, setelah memainkan peran penting dalam perjalanan bersejarah timnas Maroko, yang berhasil mencapai babak perempat final sebelum tersingkir oleh Prancis dengan skor 2-0.

Menurut laporan jurnalis Italia terpercaya Fabrizio Romano melalui akun resminya di platform “X”, Ajax Belanda telah memulai negosiasi serius untuk merekrut Ezzedine Ounahi.

Ia menegaskan bahwa pembicaraan saat ini sedang berlangsung antara semua pihak, baik dari pihak pemain maupun kedua klub, dengan adanya klausul penalti dalam kontrak Ounahi bersama Girona sebesar 25 juta euro.

Romano juga menyebutkan bahwa Ajax sedang berupaya bernegosiasi dengan Girona untuk menurunkan nilai transfer dan tidak membayar klausul penalti secara penuh, terutama karena pelatih Michel telah menyatakan keinginannya untuk mempertahankan pemain tersebut atau setidaknya mendapatkan keuntungan finansial terbaik dari kepergiannya.

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Nama Onahi pun tidak luput dari perhatian klub-klub Liga Roshen Saudi selama beberapa bulan terakhir, di mana sang pemain dikaitkan dengan kepindahan ke lebih dari satu klub Saudi seiring minat beberapa klub untuk merekrutnya, memanfaatkan penampilannya yang gemilang di level internasional serta kemampuannya yang luar biasa di lini tengah.

Namun hingga saat ini, tujuan ke Eropa tampaknya yang paling mungkin, dengan Ajax yang secara agresif ikut dalam perburuan untuk merekrutnya dan keinginannya untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut selama bursa transfer saat ini.