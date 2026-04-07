Pemain asal Kamerun, Bryan Mbuemo, dan pemain asal Pantai Gading, Amad Diallo, duo Manchester United, mengecam keputusan untuk mencabut gelar Piala Afrika 2025 dari Senegal dan memberikannya kepada Maroko.

Sepak bola Afrika sedang mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Afrika (CAF) memutuskan untuk memberikan gelar Afrika kepada Maroko bulan lalu, meskipun Senegal menang (1-0) dalam pertandingan final yang berlangsung hingga dua babak tambahan.

Keputusan ini diambil karena para pemain Senegal sempat mundur dari lapangan selama beberapa menit, setelah penalti diberikan kepada Maroko beberapa menit sebelum waktu reguler berakhir, sebelum akhirnya "Singa Teranga" kembali ke lapangan untuk melanjutkan pertandingan.

Ibrahim Diaz, bintang Maroko dan Real Madrid, gagal mengeksekusi tendangan penalti tersebut, dan Senegal mencetak gol kemenangan pada babak tambahan, sehingga merebut trofi di tanah Maroko.

Namun, dua bulan setelah final, Konfederasi Afrika mencabut gelar juara dari Senegal dan menyatakan Maroko sebagai pemenang (3-0) dengan alasan penarikan diri para pemain Aswad Al-Tiranga.

Di sisi lain, keputusan ini memicu kemarahan Federasi Sepak Bola Senegal, yang memutuskan untuk mengajukan banding ke pihak yang lebih tinggi demi mempertahankan trofi Afrika.

Dalam hal ini, duet Mbuemo dan Diallo tampil dalam konferensi pers, saat Manchester United berada di kamp pelatihan di Republik Irlandia, sebagai persiapan untuk melanjutkan pertandingan Liga Premier setelah berakhirnya jeda internasional.

Kedua bintang Manchester United itu ditanya mengenai kontroversi seputar gelar Piala Afrika, yang membuat keduanya tertawa, dan Diallo menjawab, "Tidak ada komentar."

Sikap sinis ini muncul meskipun pemain Maroko, Nasser Mazraoui, berada di skuad Manchester United dan turut serta bersama timnas Maroko di Piala Afrika 2025.