Meskipun ada kabar tentang kembalinya dia... Salem Al-Dossari mengejutkan para penggemar Al-Hilal menjelang laga melawan Al-Taawoun

Salem Al-Dossari, bintang Al-Hilal, kembali mengejutkan para pendukung timnya menjelang laga melawan Al-Taawoun di Liga Roshen Saudi.

Al-Hilal akan menjamu Al-Taawoun pada Sabtu mendatang di Stadion Kingdom Arena, dalam laga pekan ke-27 Liga Roshen.

72 jam sebelum pertandingan, surat kabar "Okaz" dari Saudi Arabia mengonfirmasi bahwa Salem Al-Dossari tidak akan bisa ikut bermain, karena dia belum pulih sepenuhnya dari cedera lutut yang dialaminya sebelumnya.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Al-Hilal hanya fokus mempersiapkan "Tornado" untuk bertanding melawan Al-Sadd dari Qatar pada 13 April mendatang di Stadion Kota Pangeran Abdullah Al-Faisal, dalam babak 16 besar Liga Champions Asia.

Hal ini bertolak belakang dengan laporan media pada Selasa kemarin yang menyebutkan bahwa Salem Al-Dossari hampir siap bermain dalam laga melawan Al-Taawoun, seiring pemulihannya yang bertahap dari cedera yang dialaminya baru-baru ini.

Perlu dicatat bahwa Al-Dossari telah tampil bersama Al-Hilal dalam 27 pertandingan sejak awal musim ini, di mana ia berhasil mencetak 8 gol dan memberikan 10 assist.