Meskipun ada gencatan senjata, perang kembali menunda pertandingan baru di liga sepak bola Saudi

Sebuah pertandingan sepak bola Saudi kembali ditunda, sebagai dampak dari konflik yang sedang berlangsung antara Iran di satu sisi dan Amerika Serikat serta Israel di sisi lain.

Semula dijadwalkan bahwa tim Al-Arabi dan Al-Faisaly akan bertanding besok, Kamis, di Stadion Al-Arabi di Al-Jawf, dalam putaran ke-28 Liga Yelo untuk klub-klub Divisi Utama.

Namun, Asosiasi Liga Yelo Kelas Satu Saudi mengumumkan penundaan pertandingan tersebut, yang akan digelar pada hari Jumat mendatang, karena kondisi penerbangan, menurut laporan surat kabar "Okaz" Saudi.

Asosiasi tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari keputusan ini adalah untuk memastikan kedatangan kedua tim tepat waktu, serta menyediakan kondisi yang memadai agar pertandingan dapat berlangsung secara normal, demi mewujudkan keadilan kompetitif antara kedua belah pihak.

Ini menjadi pertandingan terbaru yang ditunda akibat kondisi perang di Arab Saudi, meskipun Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu, dini hari Rabu ini.

Sebelumnya, 9 pertandingan telah ditunda karena alasan yang sama di Liga Elite (Liga Saudi U-21), yaitu pada putaran ke-17, 18, dan 19, sebelum akhirnya digelar pada waktu yang akan ditentukan kemudian.