Meskipun ada 495 kemungkinan... Bagaimana Amerika bisa mengetahui lawannya sebelum babak penyisihan grup berakhir?

Pengumuman resmi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengenai pertandingan antara Amerika Serikat dan Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar Piala Dunia 2026 memicu banyak pertanyaan, setelah sistem turnamen baru sebelumnya menjelaskan bahwa juara grup biasanya harus menunggu hingga babak penyisihan grup selesai sepenuhnya untuk mengetahui lawan mereka dari tim-tim peringkat ketiga.

Pada pandangan pertama, hal ini tampak bertentangan dengan sistem “495 kemungkinan” yang ditetapkan FIFA untuk mendistribusikan tim-tim peringkat ketiga terbaik ke pertandingan babak 32 besar, namun kenyataannya, apa yang terjadi bukanlah pengecualian terhadap aturan, melainkan akibat langsung dari berkurangnya jumlah skenario yang mungkin setelah selesainya pertandingan di sejumlah grup.

Mengapa timnas Amerika Serikat harus menunggu?

Setelah Amerika Serikat memastikan posisi teratas di Grup D, sudah diketahui sebelumnya—sesuai jadwal resmiFIFA—bahwa mereka akan menghadapi salah satu tim peringkat ketiga, namun bukan sembarang tim, melainkan tim yang berasal dari salah satu dari lima grup saja, yaitu Grup B, E, F, I, dan J.

Dan tidak mungkin menentukan grup mana sebelum daftar tim peringkat ketiga terbaik lengkap pada akhir babak penyisihan grup, karena berdasarkan sistem probabilitas, begitu diketahui bahwa tim-tim peringkat ketiga yang lolos berasal—misalnya—dari Grup A, C, D, F, H, I, J, dan L, FIFA akan memilih baris yang sesuai dengan komposisi tersebut dalam Lampiran C, sehingga posisi semua tim tersebut dalam pohon turnamen akan ditentukan secara otomatis.

Apa yang berubah?

Dalam beberapa hari terakhir, beberapa grup telah ditentukan, dan kemungkinan-kemungkinan pun berkurang secara bertahap.

Titik balik terjadi setelah Swedia bermain imbang dengan Jepang pada putaran terakhir Grup 6, hasil yang memastikan Swedia tetap berada di antara tim-tim peringkat ketiga terbaik, setelah mengumpulkan 4 poin dengan selisih gol 0.

Sementara itu, Bosnia dan Herzegovina telah menyelesaikan perjalanan mereka di Grup 2 dengan 4 poin juga, dan secara resmi memastikan lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik.

Begitu tim peringkat ketiga di Grup 2 dipastikan lolos, dan dengan tereliminasinya skenario-skenario lain yang bisa mengubah identitas lawan Amerika Serikat, tabel kemungkinan hanya mengarah pada satu hasil saja.

Di sini, FIFA tidak perlu lagi menunggu berakhirnya semua pertandingan babak grup, karena semua skenario yang tersisa akan menempatkan Amerika Serikat melawan lawan yang sama: Bosnia dan Herzegovina.

Dengan demikian, sistem 495 kemungkinan tersebut sama sekali tidak berubah, karena tabel kemungkinan tidak menentukan lawan hanya berdasarkan peringkat tim peringkat ketiga terbaik, melainkan bergantung pada grup asal tim peringkat ketiga yang lolos. Seiring setiap grup diselesaikan, jumlah kombinasi yang mungkin pun berkurang secara bertahap.

Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi pada Amerika Serikat, semua kemungkinan yang tersisa bisa mengarah pada hasil yang sama, sehingga FIFA dapat mengumumkan pertandingan tersebut secara resmi sebelum semua pertandingan babak penyisihan grup selesai.

Sedangkan dalam kasus lain, masih ada lebih dari satu skenario yang mungkin terjadi, sehingga mustahil untuk mengumumkan lawan sebelum babak pertama berakhir.

Mengapa hal ini tidak terjadi pada pemuncak klasemen lainnya?

Karena sebagian besar pemuncak grup masih terikat dengan berbagai kemungkinan yang berbeda.

Identitas tim peringkat ketiga terbaik belum sepenuhnya ditentukan, dan beberapa grup masih berpotensi mengirimkan tim peringkat ketiga ke babak 32 besar atau kehilangan tempatnya kepada grup lain.

Oleh karena itu, perubahan apa pun pada hasil pertandingan terakhir, atau bahkan satu gol saja, dapat mengubah delapan grup yang meloloskan tim peringkat ketiga, sehingga pertandingan yang terkait dengan mereka pun berubah sesuai jadwal FIFA.

Pertandingan lain di babak 32 besar juga dapat diumumkan sebelum akhir babak penyisihan grup; jika kemungkinan bagi pemuncak grup lainnya menyusut menjadi hanya satu skenario, FIFA dapat mengumumkan pertandingan tersebut sebelum babak penyisihan grup selesai.

Namun, jika masih ada lebih dari satu kemungkinan yang berlaku, pertandingan tersebut baru akan diputuskan secara resmi setelah pertandingan terakhir di babak penyisihan grup selesai, ketika baris terakhir dari tabel kemungkinan yang terdiri dari 495 skenario dapat dipilih, yang secara definitif menentukan semua pertandingan babak 32 besar.