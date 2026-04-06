Meskipun absen dari Al-Hilal, Benzema menjadi sasaran serangan media yang gencar

Penyerang Al-Hilal asal Prancis, Karim Benzema, tetap menjadi sasaran kritik meskipun absen dalam laga imbang terakhir melawan Al-Taawoun (2-2) pada pekan ke-27 Liga Profesional Roshen.

Penyerang veteran Prancis itu absen karena cedera pada jari kakinya, sehingga terus memicu kontroversi sejak kedatangannya ke Al-Hilal, akibat cedera-cedera beruntun yang dialaminya.

Mengenai hal ini, jurnalis Sultan Al-Lihyani mengatakan dalam penampilannya di program "Dorina Ghair" Saudi: "Benzema belum memenuhi tujuan Al-Hilal dalam merekrutnya, karena tujuan utama merekrutnya adalah mengandalkan penyerang andalan yang mampu mencetak gol dan menciptakan peluang."

Dia menambahkan: "Memang benar Benzema tampil bagus dalam pertandingan yang dia ikuti, tapi dia belum siap secara fisik, dan menderita banyak cedera, sehingga dia menjadi masalah bagi Al-Hilal saat ini."

Dia menyimpulkan dengan mengatakan: "Masa depan lini serang Al-Hilal sulit diprediksi dalam waktu dekat mengingat absennya Benzema yang terus-menerus, yang kini menjadi beban bagi tim. Inzaghi harus mulai mencari solusi lain sebagai pengganti bintang Prancis tersebut."

Benzema telah tampil dalam 6 pertandingan, mencetak 5 gol dan memberikan 2 assist, setelah didatangkan pada bursa transfer musim dingin terakhir.