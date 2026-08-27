Meski wasit mengakui kesalahan, komite banding mengejutkan Athletic Bilbao jelang laga kontra Barcelona

Dalam keputusan mengejutkan yang menegaskan adanya perpecahan tanpa preseden di dalam sistem perwasitan Spanyol, komite banding menolak untuk membatalkan kartu merah Yuri Berchiche, meski video resmi "It's time to review" mengakui bahwa wasit telah keliru dan VAR seharusnya turun tangan, beberapa jam sebelum laga melawan Barcelona.

Surat kabar "Mundo Deportivo" memperoleh keputusan lengkap komite banding terkait sanksi yang dijatuhkan kepada bek Athletic Bilbao, Yuri Berchiche, yang datang untuk mengejutkan klub Basque tersebut dan memicu kontroversi hukum yang luas.

Pada pagi hari ini, komite tersebut menolak banding yang diajukan terhadap keputusan larangan bermain satu pertandingan untuk Yuri akibat kartu merah yang diterimanya Sabtu lalu dari wasit Soto Grado, keputusan yang memicu kemarahan pemain dan klub setelah video "It's time to review" yang dirilis Selasa lalu mengakui adanya kesalahan perwasitan yang jelas, serta menegaskan perlunya intervensi teknologi video yang saat itu ditangani oleh wasit Valentín Pizarro.

Athletic Bilbao telah mengajukan banding pada waktu dan dengan format yang tepat, yang di dalamnya meminta pembatalan kartu terhadap pemain tersebut, dengan mengacu pada video komite wasit itu sendiri, dan secara tegas menuntut "pembatalan keputusan komite disiplin yang dikeluarkan pada tanggal 25 Agustus 2026 dalam kasus nomor 2627_O_0004 serta pernyataan adanya kesalahan mendasar yang jelas dalam kartu merah Yuri Berchiche", dan dengan demikian pembatalan seluruh konsekuensi disipliner termasuk larangan bermain satu pertandingan.

Bahkan klub itu bersandar pada pengakuan komite teknis wasit sendiri dalam video tersebut, yang untuk tujuan disipliner menyatakan bahwa "tindakan itu tidak menghalangi peluang jelas untuk mencetak gol, dan pendapat teknis resmi memandang bahwa tendangan bebas langsung tanpa kartu adalah tindakan yang tepat".

Kejutan pembenaran: video hanya bersifat edukatif

Namun komite banding meruntuhkan sepenuhnya argumen ini, dengan menegaskan dalam keputusannya bahwa penerimaan video "It's time to review" sebagai bukti baru "tidak menentukan seberapa besar tingkat pentingnya, dan tidak berarti bahwa kesimpulan-kesimpulannya mengikat komite ini".

Komite mengutip keputusan sebelumnya dari pengadilan administratif olahraga yang menyatakan bahwa program tersebut memiliki "tujuan informatif, edukatif, dan pembelajaran semata, yang bertujuan menjelaskan keputusan-keputusan perwasitan dan meningkatkan pemahaman tentang aturan permainan", dan bahwa "tidak ada ketentuan hukum yang membangun hubungan subordinasi antara penilaian-penilaian susulan dari komite teknis wasit dengan laporan-laporan wasit, serta tidak mengikat badan-badan disipliner pada pendapat-pendapat yang tertuang dalam program tersebut".

Komite menambahkan bahwa program tersebut "memiliki tujuan edukatif murni, sehingga tidak menganalisis seluruh momen yang memicu kontroversi, melainkan menganalisis sebagiannya secara acak".

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Tipuan bahasa: kesalahan yang jelas

Komite bahkan melangkah lebih jauh dalam pembenarannya, dengan membedakan istilah-istilah, dan menegaskan bahwa frasa "kesalahan yang jelas dan nyata" yang digunakan dalam video wasit termasuk dalam penilaian teknis atas kinerja wasit dan kriteria intervensi VAR, sedangkan frasa "kesalahan material yang nyata" yang tercantum dalam Pasal 27.3 dan 137.2 dari peraturan disiplin merupakan "dasar hukum luar biasa yang memperbolehkan pembatalan keputusan perwasitan".

Komite menjelaskan: "Penggunaan frasa yang serupa dalam ranah teknis tidak secara otomatis membuktikan adanya dasar hukum yang disyaratkan. Menerima hal yang sebaliknya berarti memberikan efek mengikat pada keputusan susulan dari komite teknis wasit, dan hal itu tidak diakui oleh regulasi federasi serta secara tegas ditolak oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga".

Keputusan itu menyimpulkan bahwa bukti-bukti yang diajukan menunjukkan "perbedaan teknis dalam keputusan wasit, bukan pertentangan objektif yang jelas", dan bahwa "adanya penafsiran lain yang mungkin, sekalipun berasal dari komite teknis wasit, tidak cukup untuk membatalkan asas praduga kebenaran yang melindungi keputusan wasit".

Penolakan argumen kerugian ganda

Komite juga menolak argumen "kerugian olahraga ganda" yang diajukan Athletic Bilbao, dengan menjelaskan bahwa "keadaan kalah jumlah pemain selama pertandingan merupakan akibat langsung dari keputusan wasit, sedangkan larangan bermain yang menyusul berasal dari sistem disiplin. Kita tidak berhadapan dengan dua sanksi disipliner atas tindakan yang sama, melainkan dengan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda sifatnya".

Berdasarkan hal itu, komite memutuskan untuk menolak banding Athletic Bilbao dan menguatkan sepenuhnya keputusan komite disiplin yang dikeluarkan pada 25 Agustus 2026, termasuk larangan bermain satu pertandingan untuk Yuri Berchiche dan denda-denda yang menyertainya, tanpa memberikan kesempatan bagi klub untuk mengajukan permohonan penangguhan sebagai tindakan pencegahan di hadapan pengadilan administratif olahraga.