Meski terjerat skandal mata-mata, bagaimana pelatih Southampton lolos dari pisau guillotine Asosiasi Sepakbola Inggris?

Southampton bisa bernapas lega menyusul keputusan bersejarah dari Asosiasi Sepak Bola Inggris, yang mengizinkan pelatih muda asal Jerman Tonda Eckert untuk tetap bertahan di jabatannya meski terlibat dalam salah satu skandal mata-mata terbesar dalam sepak bola Inggris.

Sebuah komisi regulasi independen di bawah Asosiasi Sepak Bola Inggris memutuskan untuk hanya menjatuhkan hukuman larangan selama enam pekan dengan masa percobaan hingga akhir musim depan kepada pelatih berusia 33 tahun tersebut, disertai denda sebesar 28 ribu pound sterling dan teguran resmi, sehingga ia dipastikan tetap memimpin tim kepelatihan klub.

Menurut lembaga penyiaran Inggris "BBC", Asosiasi Sepak Bola Inggris awalnya mengusulkan larangan bagi Eckert selama tiga bulan penuh, sebuah hukuman yang bisa saja mengakhiri karier bersama klub, namun komisi menilai ada faktor-faktor peringan yang besar, terutama penyesalan tulus yang ditunjukkan sang pelatih, yang mendorong komisi untuk meringankan hukuman, sembari menunggu apakah Asosiasi akan mengajukan banding atas keputusan tersebut atau tidak.

Sambutan di Southampton dan Kritik terhadap Liga

Dalam komentar resmi pertamanya, Southampton menyambut keputusan ini melalui pernyataan yang berbunyi: Kami berharap ini mengakhiri periode yang disayangkan dalam sejarah kami, dan langkah-langkah telah diambil untuk memastikan kesalahan penilaian semacam ini tidak terulang lagi di klub kami, seraya menyampaikan terima kasih kepada para suporter atas dukungan tanpa syarat mereka.

Pertandingan berikutnya SOU Championship 07.00 POR

Di sisi lain, pemilik klub Dragan Solak menilai bahwa klub telah cukup menderita, dan berkata: Kami menghargai pengakuan komisi atas hal itu, kami yakin pelatih telah belajar dari masalah ini, dan saya sangat percaya bahwa Tonda adalah salah satu pelatih muda paling menarik di Eropa, dan dengan hilangnya hambatan ini saya yakin ia bisa membawa tim menjalani musim yang sukses.

Solak tidak menyembunyikan kritiknya terhadap Liga Inggris, di mana ia menyebut tindakan Asosiasi Sepak Bola Inggris sebagai positif, sementara ia berkata soal Liga: Cara mereka memperlakukan kami bukan sesuatu yang akan kami lupakan.

Rincian Rencana yang Terencana

Laporan komisi penyelidikan mengungkap rincian menarik tentang tiga operasi mata-mata yang diakui klub dan menyebabkan klub tersingkir dari final play-off promosi pada Mei lalu serta pengurangan empat poin dari perolehannya musim ini.

Dalam kasus Oxford United, Eckert mengatur operasi pengintaian untuk mengetahui apakah tim akan bermain dengan lini pertahanan empat atau lima pemain di bawah pimpinan pelatih barunya.

Adapun dalam perkara Ipswich Town, komisi menerima bahwa Eckert bukanlah pihak yang berinisiatif untuk memperoleh rekaman kamera pengawas dari sesi latihan tim.

Dan dalam insiden paling menonjol menjelang semifinal play-off melawan Middlesbrough, Eckert mengirim seseorang ke lapangan latihan lawan untuk memastikan kesiapan gelandang Hayden Hackney untuk tampil.

Komisi menyimpulkan bahwa apa yang terjadi adalah rencana yang disusun dan ditentukan dari atas ke bawah untuk meraih keunggulan kompetitif dalam kompetisi yang memiliki arti penting sesungguhnya, melalui kehadiran yang disengaja ke lapangan latihan lawan guna memperoleh informasi taktis.

Mengapa Ia Lolos dari Hukuman Berat?

Meskipun seriusnya apa yang disebut komisi sebagai pelanggaran yang sangat serius, komisi pada saat yang sama menegaskan bahwa mereka sepenuhnya yakin Eckert tidak mengetahui bahwa perbuatannya merupakan pelanggaran terhadap aturan Liga atau bahwa hal itu salah secara moral, dan komisi juga menolak segala indikasi adanya perilaku yang sistematis dan terorganisir.

Komisi menilai Eckert sebagai saksi yang sangat mengesankan, yang berpikir secara mendalam dan serius tentang apa yang terjadi, dan bahwa tingkat penyesalannya mendalam dan tulus.

Faktor yang menentukan dalam keputusan masa percobaan adalah bahwa larangan selama tiga bulan dapat merenggut pekerjaannya, hal yang dianggap komisi sebagai penjatuhan hukuman tambahan terhadap klub itu sendiri, dan ini merupakan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk menangguhkan larangan tersebut.

Perlu diingat bahwa Eckert menangani Southampton secara sementara pada Desember 2025 ketika tim berada di posisi kedua puluh satu, sebelum klub mengangkatnya secara permanen setelah mengakhiri musim di posisi keempat. Saat ini tim menempati posisi ketiga belas dengan 10 poin setelah delapan pertandingan, menjelang menghadapi rival mereka Portsmouth.

Kasus ini mengingatkan kembali pada insiden Marcelo Bielsa bersama Leeds United pada 2019 ketika memata-matai Derby County, di mana Asosiasi hanya menjatuhkan peringatan, sementara Liga mendenda Leeds sebesar 200 ribu pound, sebelum kemudian menetapkan aturan yang melarang pengintaian latihan lawan dalam 72 jam sebelum pertandingan, aturan yang sama yang mengalami penerapan paling keras tahun lalu dengan larangan terhadap pelatih Kanada Bev Priestman selama satu tahun setelah memata-matai Selandia Baru di Olimpiade 2024.







