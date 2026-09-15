Meski telah mengumumkan berakhirnya karier internasionalnya bersama timnas Argentina, tampaknya Lionel Messi masih akan mendapatkan kesempatan terakhir untuk bermain mengenakan kostum "Albiceleste" guna berpamitan kepada para pendukung, setelah sejumlah laporan media mengungkap bahwa namanya masuk dalam daftar awal yang diajukan oleh pelatih Lionel Scaloni untuk menjalani laga-laga persahabatan mendatang.

Sebelumnya, spekulasi sempat meningkat mengenai kemungkinan Messi bertahan bersama timnas hingga turnamen Copa America 2028, sebelum sang pemain secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional, sehingga mengakhiri perdebatan seputar masa depannya bersama Argentina.

Namun menurut Federico Bueno, jurnalis yang mengikuti perkembangan berita timnas Argentina di jaringan "ESPN", nama Messi ada di dalam daftar yang diajukan Scaloni sebagai persiapan menghadapi jeda internasional mendatang, sembari menunggu pengumuman resmi daftar yang terdiri dari 26 pemain.

Perpisahan yang Layak bagi Sang Legenda

Tampaknya tujuan dari pemanggilan Messi adalah memberinya kesempatan untuk menjalani laga perpisahan resmi di tanah Argentina, di hadapan para pendukung yang telah menyaksikan salah satu periode terbesar dalam sejarah timnas, yang di dalamnya ia tampil di 3 final Piala Dunia dalam 4 edisi turnamen.

Federasi Sepak Bola Argentina secara resmi mengumumkan, pada hari Selasa ini, 3 laga persahabatan bagi timnas selama jeda internasional mendatang.

Timnas Argentina memulai rangkaian pertandingannya melawan Bolivia pada hari Rabu 30 September, di stadion "Mario Alberto Kempes" di kota Cordoba.

Setelah itu, "Albiceleste" kembali ke ibu kota Buenos Aires, menghadapi Burkina Faso pada hari Sabtu 3 Oktober, lalu Benin pada hari Selasa 6 Oktober, dalam dua laga yang dijadwalkan digelar di stadion "Monumental".

Masih belum jelas apakah Messi akan bermain di ketiga laga tersebut, atau hanya menjalani satu pertandingan, atau tampil dalam durasi singkat di lebih dari satu laga, terlebih karena tujuan utama keberadaannya dalam daftar tampak berkaitan dengan pemberian kesempatan baginya untuk berpamitan kepada pendukung timnas di tanah airnya.

Pemilihan Stadion

Pemilihan stadion tampaknya dilakukan secara cermat untuk menampung besarnya antusiasme penonton yang diperkirakan hadir apabila Messi bermain.

Stadion "Mario Alberto Kempes" di Cordoba menampung sekitar 57 ribu penonton, sehingga memberi kesempatan kepada para pendukung di luar ibu kota untuk menyaksikan bintang Argentina tersebut.

Adapun stadion "Monumental", markas River Plate di Buenos Aires, memiliki kapasitas 85.018 penonton, menjadikannya stadion terbesar di Amerika Selatan, dan hal ini menjadikannya panggung ideal untuk perpisahan salah satu pemain terhebat dalam sejarah Argentina.

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