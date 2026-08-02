Hal itu dilaporkan surat kabar Spanyol Sport. Menurut laporan tersebut, Vlahovic sudah menerima tawaran menggiurkan dari Besiktas selama berminggu-minggu, yang akan memberinya uang tanda tangan lebih dari lima juta euro serta kontrak dua tahun dengan gaji tahunan sebesar delapan juta euro.

Alasan penyerang itu menunda keputusan, menurut Sport, adalah karena ia masih memimpikan kepindahan ke Barcelona. Juara Spanyol itu masih ingin merekrut pengganti Robert Lewandowski yang hengkang ke Chicago Fire pada musim panas ini. Kandidat impian utama mereka adalah Julian Alvarez, tetapi klubnya saat ini, Atletico Madrid, sama sekali tidak berniat menjualnya. Setidaknya tidak dengan biaya transfer 100 juta euro yang tampaknya sudah ditawarkan Barca.

Karena itu, klub Catalan tersebut memiliki daftar alternatif Alvarez yang disiapkan, dan kabarnya nama Vlahovic juga ada di sana. Para agen pemain 26 tahun itu disebut sudah secara aktif menawarkannya kepada Barca sejak beberapa pekan lalu, tetapi saat itu Blaugrana menjelaskan kepada mereka bahwa potensi perekrutan Vlahovic sama sekali bukan prioritas. Besar kemungkinan penyerang Serbia itu bukan alternatif pertama jika upaya mendatangkan Alvarez gagal. Yang posisinya lebih tinggi dalam daftar mungkin adalah mesin gol Benfica, Vangelis Pavlidis, yang belakangan disebut-sebut AS dalam kaitannya dengan Barcelona.

Dusan Vlahovic masih berharap pada Barcelona - akankah Besiktas akhirnya kehabisan kesabaran?

Dengan harapannya untuk bergabung dengan Barca, yang untuk saat ini tampaknya pada akhirnya tidak akan terwujud, Vlahovic tentu mengambil risiko kehilangan tawaran menggiurkan dari Istanbul tersebut. Untuk saat ini Besiktas kabarnya masih bersabar dan telah menyetujui agar penyerang timnas Serbia itu mengambil sedikit lebih banyak waktu untuk mempertimbangkannya.

Kekuatan pendorong di balik itu adalah Vincenzo Italiano, pelatih baru klub top Turki tersebut. Pelatih asal Italia itu pernah bekerja sama dengan Vlahovic dengan sukses di Fiorentina (musim 2021/22) dan sangat menghargai kualitasnya. Menurut Sport , karena itu Italiano telah mendesak petinggi Besiktas untuk menunggu sedikit lebih lama atas keputusan Vlahovic.





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Penyerang nomor sembilan bertubuh kuat itu sempat juga dikaitkan dengan Bayern Munich, tetapi saat ini, selain mimpi menuju Barca, Besiktas tampaknya menjadi satu-satunya opsi serius bagi masa depan Vlahovic. Juventus, tempat kontraknya berakhir pada akhir Juni, sempat disebut masih menawarinya perpanjangan kontrak, tetapi dengan bayaran yang jauh lebih rendah. Vlahovic menolaknya dan tampaknya telah benar-benar merusak hubungannya dengan Juve, sehingga bertahan di Turin sangat kecil kemungkinannya.

Dusan Vlahovic dulu bernilai 85 juta euro bagi Juventus

Vlahovic, yang saat itu merupakan salah satu striker tengah paling diminati di Eropa, pindah dari Fiorentina ke Turin pada 2022 dengan biaya transfer sekitar 85 juta euro. Namun, semuanya jarang berjalan sebaik yang diharapkan bersama Bianconeri setelah itu, sehingga spekulasi transfer terus bermunculan. Musim lalu, Vlahovic sempat kehilangan tempat sebagai pemain inti, dan juga harus menepi cukup lama karena cedera dari awal Desember hingga pertengahan April. Pada fase akhir musim, ia akhirnya kembali tampil dalam performa terbaiknya, mencetak empat gol dalam empat laga terakhir Serie A.

Meski demikian, Juventus rupanya tidak benar-benar ngotot mempertahankan Vlahovic, yang mencetak 68 gol dalam 168 penampilan untuk raksasa Italia tersebut. Dengan adanya Randal Kolo Muani, yang pada musim 2024/25 sudah pernah dipinjam dari PSG, pengganti berkualitas tinggi tampaknya sudah siap. Juve kabarnya akan kembali meminjam mantan pemain Eintracht Frankfurt itu, kali ini dengan kewajiban membeli.