Hal itu dilaporkan surat kabar Spanyol Sport. Menurut laporan tersebut, Vlahovic sudah menerima tawaran menggiurkan dari Besiktas selama berminggu-minggu, yang akan memberinya uang tanda tangan lebih dari lima juta euro dan kontrak dua tahun dengan gaji tahunan sebesar delapan juta euro.

Alasan penyerang itu menunda keputusan, menurut Sport, adalah karena ia masih memimpikan kepindahan ke Barcelona. Juara Spanyol itu ingin merekrut pengganti Robert Lewandowski yang pindah ke Chicago Fire pada musim panas ini. Kandidat utama mutlak mereka adalah Julian Alvarez, tetapi klubnya saat ini, Atletico Madrid, sama sekali tidak siap menjualnya. Setidaknya tidak untuk biaya transfer 100 juta euro yang kabarnya sudah ditawarkan Barca.

Karena itu, klub Catalunya tersebut menyimpan daftar alternatif Alvarez yang memungkinkan, dan menurut kabar Vlahovic juga ada di dalamnya. Para penasihat pemain 26 tahun itu disebut telah secara aktif menawarkannya ke Barca sejak beberapa pekan lalu, tetapi saat itu Blaugrana menjelaskan kepada mereka bahwa potensi perekrutan Vlahovic sama sekali bukan prioritas. Besar kemungkinan, striker Serbia itu bukan alternatif pertama jika upaya mendatangkan Alvarez gagal. Di posisi yang lebih atas dalam daftar tampaknya ada mesin gol Benfica, Vangelis Pavlidis, yang belakangan disebut-sebut AS sebagai opsi di Barcelona.

Dusan Vlahovic masih berharap kepada Barcelona - akankah Besiktas pada akhirnya kehabisan kesabaran?

Dengan harapannya untuk bergabung dengan Barca, yang sampai saat ini tampaknya pada akhirnya tidak akan terwujud, Vlahovic tentu mengambil risiko tawaran menggiurkan dari Istanbul itu lepas dari tangannya. Untuk saat ini Besiktas disebut masih bersabar dan telah menyetujui agar penyerang tim nasional Serbia itu mengambil sedikit lebih banyak waktu untuk berpikir.

Kekuatan pendorong di balik itu adalah Vincenzo Italiano, pelatih baru klub papan atas Turki tersebut. Pelatih asal Italia itu pernah bekerja sama dengan Vlahovic dengan sukses di Fiorentina (musim 2021/22) dan sangat menghargai kualitasnya. Menurut Sport , karena itu Italiano mendorong petinggi Besiktas agar menunggu sedikit lebih lama untuk keputusan Vlahovic.

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Striker nomor sembilan yang bertubuh kuat itu sempat juga dikaitkan dengan Bayern Munich, tetapi saat ini, selain mimpi ke Barca, Besiktas tampaknya menjadi satu-satunya opsi serius bagi masa depan Vlahovic. Juventus, tempat kontraknya berakhir pada akhir Juni, disebut sempat tetap menawarinya perpanjangan kontrak, tetapi dengan bayaran yang jauh lebih rendah. Vlahovic menolaknya dan tampaknya sudah benar-benar merusak hubungannya dengan Juve, sehingga bertahan di Turin sangat tidak mungkin.

Dusan Vlahovic pernah bernilai 85 juta euro bagi Juventus

Vlahovic, yang pada saat itu merupakan salah satu penyerang tengah paling diminati di Eropa, pindah dari Fiorentina ke Turin pada 2022 dengan biaya transfer sekitar 85 juta euro. Namun setelah itu, segalanya hanya jarang berjalan sebaik yang diharapkan bersama Bianconeri, sehingga spekulasi transfer terus bermunculan. Pada musim lalu, Vlahovic terkadang kehilangan tempatnya di tim inti, dan juga harus menepi cukup lama karena cedera dari awal Desember hingga pertengahan April. Pada fase akhir musim, ia pada akhirnya kembali mencapai performa terbaiknya, dengan mencetak empat gol dalam empat pertandingan terakhir Serie A.

Meski begitu, Juventus rupanya tidak benar-benar ngotot mempertahankan Vlahovic, yang mencetak 68 gol dalam 168 penampilan untuk raksasa Italia tersebut. Dengan adanya Randal Kolo Muani, yang sudah pernah mereka pinjam dari PSG pada musim 2024/25, pengganti berkualitas tinggi tampaknya sudah siap. Juve kabarnya akan kembali meminjam mantan pemain Eintracht Frankfurt itu, kali ini termasuk kewajiban membeli.