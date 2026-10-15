Liga Roshn Arab Saudi menjalani malam yang istimewa pada pembuka laga-laga pekan kesembilan, meski empat klub besar tidak tampil di dalamnya, yaitu Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, dan Al Ahli.

Otoritas Liga Arab Saudi sebelumnya telah menunda tiga pertandingan di pekan kesembilan, terutama klasiko Al Ahli dan Al Nassr, selain laga Al Hilal melawan Al Riyadh, serta Al Ittihad kontra Al Shabab.

Meski tanpa tim-tim besar, malam pertama di pekan kesembilan tetap istimewa, karena tiga tim berhasil mencatatkan kemenangan pertama mereka pada musim ini di Liga Arab Saudi.

Awalnya datang dari Al Faisaly, tim promosi ke Liga Roshn Arab Saudi, yang menang atas Al Khaleed dengan skor 3-2, sehingga keluar dari dasar klasemen dan melesat ke peringkat kelima belas dengan 6 poin, setelah sebelumnya bermain imbang di 3 pertandingan dan kalah 4 kali.

Pertandingan itu menyaksikan penampilan gemilang Alexander Mendy, pemain asal Guinea-Bissau, yang mencetak hat-trick dan membawa Al Faisaly meraih kemenangan pertamanya di Liga Roshn.

Al Khaleej melakukan hal yang sama, ketika mengalahkan tamunya Al Feiha dengan skor 2-0, sehingga meraih kemenangan pertama dan melompat ke peringkat kesebelas di tabel klasemen dengan 9 poin, setelah sebelumnya bermain imbang 6 kali dan kalah 2 kali.

Sementara pertandingan terakhir menjadi yang paling menegangkan, di mana Al Fateh berhasil membalikkan ketertinggalan 1-2 dari Al Hazem menjadi kemenangan 3-2, pada menit-menit terakhir pertandingan, berkat bintang Maroko mereka, Mourad Batna.

Kemenangan pertama Al Fateh musim ini mengangkat koleksi poin mereka menjadi 6, menempati peringkat keenam belas di tabel klasemen, setelah sebelumnya bermain imbang 3 pertandingan dan kalah 5 kali, sebelum kemenangan maraton mereka atas Al Hazem.

Dengan demikian, 16 tim telah berhasil memenangi setidaknya satu pertandingan pada musim ini di Liga Roshn Arab Saudi, sementara Al Taawoun dan Abha menjadi dua tim yang hingga kini belum meraih kemenangan.

Kedua tim akan menjalani dua ujian berat pada pekan ini, di mana Abha bertandang ke Al Qadsiah, besok Jumat, sebelum Al Taawoun juga bertandang ke Al Diriyah, Sabtu mendatang.