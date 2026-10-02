Dampak dari putusan bersejarah yang menyatakan Manchester City bersalah ternyata tak hanya menyangkut keuangan, tetapi juga menghantam sebuah mimpi yang telah lama membayangi sepak bola Inggris, dan menutup rapat-rapat pintu bagi Pep Guardiola untuk melatih timnas Inggris.

Jurnalis Spanyol ternama Guillem Balague, penulis yang dekat dengan Guardiola sekaligus penulis biografinya "Pep Guardiola: Jalan Lain Menuju Kemenangan", mengungkap bahwa skandal keuangan terbaru itu telah mengakhiri selamanya gagasan tentang pelatih legendaris tersebut mengemban posisi pelatih Three Lions.

Balague menegaskan bahwa posisi itu sangat menggiurkan bagi Guardiola, dan bahwa sebenarnya telah terjadi kesepakatan lisan pada 2024 untuk mengemban tugas tersebut, sebelum sang pelatih mundur pada detik-detik terakhir dan memutuskan untuk bertahan di Manchester City serta memperpanjang kontraknya, yang mendorong Federasi Sepak Bola Inggris beralih ke Thomas Tuchel sebagai rencana alternatif.

Balague berkata, dalam pernyataan berapi-api kepada radio talkSPORT: "Tahukah Anda bahwa Pep Guardiola membuat Federasi Sepak Bola Inggris menunggu selama dua bulan untuk mengetahui apakah ia ingin mengemban posisi pelatih timnas Inggris? Alih-alih, ia bertahan di Manchester City, memperpanjang kontraknya, lalu mereka beralih ke Tuchel. Menurut saya, Guardiola selalu menjadi kandidat setelah kepergian Tuchel."

Ia menambahkan: "Saat ini, saya tidak berpikir Federasi Sepak Bola Inggris akan ingin menunjuk seseorang yang memicu perpecahan di dunia - atau setidaknya di Inggris - sebagaimana yang akan dilakukan Pep Guardiola mulai sekarang. Tak diragukan lagi hal ini akan terjadi terlepas dari konsekuensi penyelidikan dan perkara-perkara tersebut."

Jurnalis Spanyol itu melanjutkan: "Karena ia mungkin merasa ada banyak orang yang peduli pada warisannya, tetapi dari sudut pandangnya, itu adalah pekerjaan yang sangat bagus."

Meski tak ada bukti sama sekali bahwa Guardiola mengetahui lebih dari 100 dakwaan yang membuat Manchester City dinyatakan bersalah selama periode antara 2009 dan 2018, dukungan penuh yang ia nyatakan kepada klub yang bersikukuh atas tak bersalahnya dirinya serta mengajukan banding resmi terhadap putusan tersebut, menempatkannya di tengah tembakan kemarahan publik.

Guardiola sebelumnya menulis dalam sebuah pesan menyentuh kepada para pendukung City di media sosial: "Saya ingin setiap pendukung Manchester City di dunia tahu bahwa saya di sini - lebih dari sebelumnya. Saya selalu dan akan selalu mendukung klub saya, pemiliknya, presidennya, para pemain, staf teknis, Enzo, dan Anda, pendukung istimewa kami. Izinkan saya menegaskan kepada Anda: kita akan melewati cobaan ini bersama, saya mencintai kalian semua."

Balague berpendapat bahwa loyalitas mutlak ini, di saat City menghadapi tuduhan menggunakan kontrak fiktif untuk menggelembungkan pendapatannya lebih dari 900 juta pound sterling, telah menciptakan keretakan mendalam antara Guardiola dan opini publik sepak bola di Inggris, sebuah keretakan yang barangkali telah mengakhiri selamanya mimpinya untuk bekerja di dalam markas St George's Park, terlepas dari hasil banding tersebut.







