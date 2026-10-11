Meski sudah kembali berlatih, bintang Barcelona tidak akan sempat tampil di laga kontra Galatasaray

Frenkie de Jong, gelandang Barcelona, mencatat satu langkah baru dalam proses pemulihan dari cedera, namun ia tidak akan terbang bersama Barca ke Turki untuk menghadapi Galatasaray, dalam laga pekan kedua fase liga Liga Champions Eropa, dengan kemungkinan kembali masuk skuat tim untuk pertandingan melawan Real Betis pada akhir pekan depan.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Barcelona mulai mempersiapkan diri pada hari Minggu untuk menghadapi Galatasaray, setelah kemenangan yang layak atas Getafe di Liga Spanyol. Para pemain yang tampil sebagai starter melawan tim besutan Jose Bordalas menjalani latihan pemulihan, sementara sisa pemain berlatih dengan intensitas lebih tinggi, termasuk di antaranya Frenkie de Jong.

Gelandang asal Belanda itu terus menunjukkan kemajuan dalam program rehabilitasinya, seiring kondisinya yang dirasakan semakin membaik. Meski absennya dari laga melawan tim Turki tersebut sudah dipastikan, ia bisa saja muncul dalam skuat Barcelona untuk pertandingan melawan Real Betis yang dijadwalkan pada akhir pekan depan.

Para pemain Barcelona sendiri telah menetapkan jadwal perjalanan ke Turki untuk menjalani laga melawan Galatasaray, sebuah perjalanan panjang yang memaksa anak-anak asuh Hansi Flick bangun lebih pagi pada hari Senin.

Penerbangan khusus yang akan membawa delegasi Barcelona ke Istanbul dijadwalkan lepas landas pada pukul 09.40 pagi dari bandara Barcelona, dengan presiden klub Joan Laporta memimpin delegasi tersebut. Sementara itu, para pemain harus hadir di kompleks latihan Ciutat Esportiva Joan Gamper satu jam sebelum waktu keberangkatan.

Para pemain Barcelona akan menjalani latihan di stadion Galatasaray sekitar pukul 18.30 waktu setempat Turki, sedangkan pelatih asal Jerman Hansi Flick akan menggelar konferensi pers sebelum sesi latihan.

Pau Cubarsi akan mendampingi Flick dalam konferensi pers tersebut, setelah ia mendapat waktu istirahat saat laga melawan Getafe, namun akan tampil sebagai starter pada laga kembalinya Barcelona ke Liga Champions Eropa.



