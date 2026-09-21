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"Meski Sudah Hijrah ke Turki": Pengadilan Inggris Kejutkan Mohamed Salah dengan Putusan In Absentia

M. Salah
Egypt
Super Lig
Mesir
Turki

Apa ceritanya?

Pengadilan Perdamaian di Warrington, di wilayah Cheshire, menjatuhkan vonis in absentia terhadap Mohamed Salah, penyerang klub Turki Trabzonspor, setelah ia tidak mengungkap identitas pengemudi mobil listrik Rolls-Royce "Spectre", yang nilainya melampaui 466 ribu euro, usai mobil tersebut terpantau melaju dengan kecepatan berlebih pada Maret 2026.

Surat kabar "The Sun" menyebutkan bahwa pemain Mesir berusia 34 tahun itu tidak memberi tahu polisi mengenai identitas pengemudi mobil mewah yang tertangkap radar bergerak tersebut, sehingga ia dituduh tidak mengidentifikasi pengemudi yang bertanggung jawab atas pelanggaran itu.

Pengadilan mengeluarkan putusannya pada Agustus 2026, yang mencakup penangguhan izin mengemudi Salah selama 6 bulan, di samping denda sebesar 769 euro.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Salah tidak menanggapi dua panggilan untuk hadir di hadapan pengadilan, yang dikirim ke istananya yang bernilai lebih dari 5 juta euro, sehingga mendorong pengadilan untuk memeriksa perkara itu tanpa kehadirannya dan menjatuhkan putusan berdasarkan informasi yang tersedia.

Peristiwa ini bukanlah yang pertama kalinya Salah menghadapi masalah terkait pelanggaran lalu lintas; sebab pada tahun 2022 ia tertangkap sedang mengemudikan mobil bertipe "Ferrari F8 Tributo" dengan kecepatan berlebih, sehingga ia didenda dan 3 poin penalti ditambahkan ke izin mengemudinya.

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Pemain itu juga tercatat, pada tahun 2018, sedang menggunakan telepon genggam saat mengemudi di dekat Stadion Anfield.

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