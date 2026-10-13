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Pelatih asal Jerman itu tidak menyembunyikan kelemahan timnya

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Pelatih Barcelona, Hansi Flick, memuji penampilan yang ditunjukkan bintang muda timnya, Lamine Yamal, dalam kemenangan besar 4-1 atas Galatasaray di Liga Champions, namun ia juga melontarkan kritik kepada para pemainnya.

Flick mengungkapkan kegembiraannya atas hasil yang diraih Barcelona di Stadion Ali Sami Yen, seraya menyebut bahwa timnya tampil baik sepanjang babak pertama, tetapi menghadapi beberapa kesulitan setelah tuan rumah berhasil memanfaatkan salah satu peluang dan mencetak gol.

Pelatih asal Jerman itu mengatakan, dalam pernyataan yang disoroti surat kabar Spanyol "Marca": "Kami sangat senang dengan hasil ini. Kami juga bermain bagus di babak pertama, lawan mendapat satu peluang dan mencetak gol dari peluang itu, tetapi kami berhasil bangkit, dan itu sangat penting."

Flick menyoroti satu aspek yang perlu diperbaiki

Meski menang dengan selisih lebar, pelatih Barcelona menegaskan perlunya meningkatkan performa timnya dalam beberapa detail, terutama terkait pengambilan keputusan di sepertiga akhir area serangan.

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Ia menjelaskan: "Saya rasa ketika kami tampil bagus di Liga Champions, kami tidak mengambil keputusan yang tepat dalam beberapa situasi di sepertiga akhir lapangan, dan hal itu harus diperbaiki. Bermain di stadion ini, di tengah atmosfer suporter seperti ini, tidak mudah, tetapi saya sangat senang."

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Pujian khusus untuk Lamine Yamal

Flick memberikan pujian terbuka kepada pemainnya, Lamine Yamal, dengan menegaskan bahwa kegagalannya mencetak gol tidak mengurangi pengaruhnya terhadap performa tim, setelah ia memberikan umpan kunci yang berkontribusi pada dua gol Barcelona.

Ia berkata: "Lamine tidak mencetak gol hari ini, tetapi dia memberikan umpan terakhir pada dua gol, dan dia tampil luar biasa. Dia pemain yang menakjubkan dan sangat penting bagi kami."

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Mengenai keputusannya tidak menarik keluar bintang muda tersebut selama pertandingan, pelatih Jerman itu menambahkan: "Dia siap secara fisik, pemain penting, dan bagus jika dia ada di lapangan."

Adapun soal pembicaraan yang terjadi di ruang ganti pada jeda antara dua babak, Flick hanya berkata: "Itu akan tetap menjadi urusan di dalam ruang ganti."

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Perlu dicatat bahwa Barcelona meraih kemenangan kedua secara beruntun di Liga Champions, sehingga mengoleksi enam poin dan memuncaki klasemen sementara berkat selisih gol atas Arsenal dan Sporting Lisbon.