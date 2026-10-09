Begitu kabar kesiapan penyerang Al Ittihad asal Nigeria, George Ilenikhena, untuk tampil menghadapi Al Hilal dalam laga klasik pekan ke-8 Liga Roshn tersebar, sebagian pihak menilai bahwa pemain asal Maroko, Youssef En-Nesyri, tidak akan tampil sebagai starter.

Al Ittihad menempati posisi kedua klasemen Liga Roshn dengan 17 poin, di belakang Al Hilal yang memuncaki klasemen dengan selisih satu poin lebih banyak, sehingga membuat laga ini semakin sulit bagi kedua tim.

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Dalam periode terakhir Al Ittihad, pelatih muda asal Jerman, Jens Fiessing, mengandalkan En-Nesyri dan Ilenikhena secara bersamaan di lini depan, mengingat peran istimewa yang dijalankan duet tersebut untuk menekan lini pertahanan lawan.

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Begitu pula dari sisi produktivitas gol, En-Nesyri mampu mengembalikan performanya secara jelas belakangan ini, di mana ia mencetak 4 gol dan memberikan satu assist dalam 9 pertandingan yang ia mainkan di berbagai kompetisi.

En-Nesyri juga bisa tampil sendirian dalam susunan pemain utama, terutama karena Fiessing mungkin khawatir mengambil risiko menurunkan George Ilenikhena sejak awal, lalu akan memberinya beberapa menit saja.

Dengan demikian, En-Nesyri kini menjadi tumpuan yang tak tergantikan dalam skuad Al Ittihad, setelah periode sulit yang ia alami musim lalu disertai tuntutan agar ia hengkang, dan kehadirannya akan memberikan kekuatan besar bagi "Sang Dekan" dalam laga klasik ini.



