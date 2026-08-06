Klub Barcelona mengambil keputusan resmi untuk tidak memainkan laga persahabatan yang sempat ditawarkan kepada mereka di kota Tangier, Maroko, pada 15 Agustus mendatang.

Keputusan Barca ini muncul di tengah situasi rumit yang mengiringi peristiwa memilukan di kota Ceuta, saat lebih dari 70 ribu warga Maroko masuk ke kota berpemerintahan otonom tersebut secara ilegal.

Barcelona menyatakan dalam sebuah pernyataan melalui situs resmi mereka, "Di tengah ketidakpastian dan kondisi saat ini, klub menilai bahwa memainkan laga tersebut merupakan hal yang tidak tepat".

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan, "Menurut sumber dari pihak penyelenggara, kondisi saat ini dinilai tidak cocok untuk menggelar laga persahabatan tersebut, mengingat peristiwa yang terjadi di Ceuta pekan lalu".

Barcelona tengah mengkaji situasi ini bersama pelatih asal Jerman mereka, Hansi Flick, untuk mengetahui apakah memungkinkan menyelenggarakan laga persahabatan lain agar tim mampu mencapai kesiapan yang dibutuhkan sebelum memulai perjalanan mereka di Liga Spanyol.

Klub Catalan itu akan kehilangan sejumlah dana yang diperkirakan mencapai sekitar 4,5 juta euro yang seharusnya mereka terima sebagai imbalan memainkan laga persahabatan di Maroko, tetapi mereka lebih memilih untuk mengutamakan keselamatan para pemain dan anggota staf teknis.