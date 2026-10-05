Miralem Pjanic, mantan bintang Juventus, mengungkap cara yang digunakan pelatih Massimiliano Allegri untuk memberinya kesempatan mengeksekusi tendangan bebas, dengan mengorbankan rekan setimnya saat itu, Cristiano Ronaldo, yang bersikeras menjadi algojo bola mati.

Peristiwa itu terjadi pada Maret 2019, saat Juventus menghadapi Napoli di Serie A, yang berakhir dengan kemenangan Juventus 2-1.

Juventus mendapatkan tendangan bebas dari posisi yang ideal setelah Ronaldo dilanggar oleh kiper Napoli, Alex Meret, yang kemudian menerima kartu merah.

Pjanic, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "La Gazzetta dello Sport", mengatakan bahwa Allegri melihat Ronaldo berada di atas lapangan sambil memegangi lututnya, lalu ia meminta tim medis masuk untuk membawanya keluar sementara, memanfaatkan situasi tersebut guna memberi Pjanic kesempatan mengeksekusi tendangan bebas.

Mantan pemain Juventus itu menambahkan bahwa jaraknya pas untuknya, sebelum ia melepaskan tendangan dan berhasil mencetak gol, sementara Ronaldo kembali ke lapangan sebelum Pjanic sendiri diusir keluar setelah turun minum.

Pjanic mengomentari peristiwa itu sambil berkelakar: "Itu adalah satu-satunya cara untuk merebut bola, terima kasih, Max."

Pjanic merupakan salah satu spesialis tendangan bebas paling menonjol selama kiprahnya di Serie A, bersama pemain Argentina, Paulo Dybala.

Sementara itu Ronaldo, meski sangat mengandalkan tendangan bebas sepanjang kariernya, catatannya bersama Juventus tidak terlalu mencolok, di mana ia hanya mencetak satu gol dari 98 tendangan bebas yang ia eksekusi bersama klub Italia tersebut.