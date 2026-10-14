Meski Real Madrid Unggul, Barcelona Belum Angkat Tangan dalam Perburuan Permata Manchester United

Orang-orang di sekitar talenta muda, JJ Gabriel, yakin bahwa mereka telah mengambil keputusan yang tepat dengan mengupayakan kepergiannya dari Manchester United, setelah kebocoran informasi dari dalam Old Trafford terkait pemain tersebut memperkuat keyakinan mereka akan perlunya mencari masa depannya jauh dari klub Inggris itu.

Terkait hal ini, jaringan "TEAMtalk" Inggris menyebutkan bahwa Gabriel, striker muda yang sangat dihargai, meminta untuk meninggalkan Manchester United pada akhir musim panas lalu, tak lama sebelum ia menginjak usia 16 tahun, namun klub menolak permintaan tersebut.

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Manajemen United melanjutkan pembicaraan dalam upaya mempertahankan salah satu talenta muda paling diminati di Eropa, tetapi kubu Gabriel tetap bersikeras untuk menjajaki peluang-peluang yang tersedia di luar Manchester.

"TEAMtalk" sebelumnya mengungkap bahwa Ali Barat, salah satu agen pemain paling terkemuka di sepak bola dunia, mengambil alih perwakilan Gabriel setelah pemain itu berusia 16 tahun, pada awal bulan ini.

Barat tidak menyia-nyiakan waktu, ia langsung bergerak cepat dan masuk ke dalam pembicaraan selama beberapa pekan terakhir, sementara pemain remaja tersebut mempertimbangkan langkah berikutnya.

Jaringan tersebut juga mengungkap, pada musim panas lalu, bahwa Chelsea memimpin perlombaan klub-klub Inggris untuk mendapatkan Gabriel, tetapi mereka menerima indikasi bahwa pemain itu cenderung menjalani petualangan berikutnya di luar Inggris.

Real Madrid dan Barcelona sama-sama telah melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan merekrut striker muda tersebut, namun tawaran yang diajukan Los Blancos memiliki daya tarik khusus bagi kubu pemain.

Bayern Munich juga ikut masuk ke dalam diskusi mengenai Gabriel, tetapi sumber-sumber menyebutkan bahwa klub Jerman itu tidak siap menyamai paket finansial yang ditawarkan di Spanyol. Menurut laporan tersebut, pertimbangan serupa juga memengaruhi ketertarikan Paris Saint-Germain terhadap transfer ini.

Negosiasi berlanjut

Para perwakilan Gabriel, yang dipimpin Ali Barat, melanjutkan pembicaraan mereka dengan Real Madrid dan Barcelona, sementara mereka mempertimbangkan langkah yang paling tepat untuk perkembangan pemain tersebut.

Di sisi lain, sumber-sumber dekat Gabriel menanggapi klaim-klaim yang beredar di dalam Manchester United soal tuntutan-tuntutannya selama periode ketika ia mempertimbangkan kemungkinan bertahan bersama klub.

Orang-orang di sekitar Gabriel menilai bahwa laporan-laporan yang membahas tuntutan-tuntutannya sangat mengecewakan, dan hal itu hanya semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa mencari peluang baru jauh dari Old Trafford "adalah keputusan yang tepat".







