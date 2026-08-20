Serge Gnabry menjalani musim panas yang istimewa pada 2025: pertama ia merayakan ulang tahunnya yang ke-30 pada 14 Juli, lalu mendapat tempat inti di FC Bayern. Itu merupakan sebuah perubahan yang signifikan, sebab pada tahun-tahun sebelumnya Gnabry lebih dianggap sebagai kandidat untuk dijual ketimbang pemain inti yang tak tergoyahkan. Namun tiba-tiba, tak ada jalan untuk menyingkirkannya, yang bukan semata karena persiapannya yang tanpa diragukan memang bagus, melainkan lebih karena saat itu situasi persaingan memang tidak ada.

Tiga superstar yang tak terbantahkan, Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz, sudah mengamankan tempat mereka di tim terbaik Bayern Munich. Untuk posisi nomor 10 dalam sistem 4-2-3-1 Vincent Kompany, hanya ada satu kandidat serius - dan itu adalah Gnabry. Jamal Musiala masih akan absen berbulan-bulan setelah patah tulang betisnya. Lennart Karl memang talenta yang sangat menjanjikan, tetapi perkembangan pesatnya dalam bentuk seperti itu sama sekali belum bisa diperkirakan. Nicolas Jackson baru datang pada hari penutupan bursa di awal September dan membutuhkan waktu adaptasi yang cukup panjang.

Pada akhirnya, situasinya jadi: Gnabry atau tidak sama sekali. Dalam sebagian besar laga besar, ia menjadi pilihan pertama Kompany, meski Karl berkembang sangat cepat menjadi alternatif yang serius, Jackson segera mendapat peluang (yang cenderung tak dimanfaatkan), dan Musiala akhirnya kembali pada Januari.

FC Bayern: Seberapa kuat Jamal Musiala menghadapi beban?

Setahun kemudian, situasinya berbeda. Untuk satu pos keempat di lini serang Bayern Munich bersama Kane, Olise, dan Diaz, persaingan keras menanti. Dengan Musiala, Gnabry, Karl, dan rekrutan baru seharga 50 juta euro Ismael Saibari, ada empat pemain yang sama-sama bisa menghitung peluang tampil realistis. Karena jadwal yang padat, Kompany akan banyak melakukan rotasi. Namun, siapa yang akan menjadi starter di laga-laga besar, hingga saat ini masih sepenuhnya tidak jelas.

Musiala sebenarnya dianggap sebagai favorit untuk posisi itu. Ia mengenakan nomor punggung 10, ia adalah pemain dengan bayaran tertinggi, ia seharusnya menjadi wajah FC Bayern dan sosok kunci utama - tetapi saat ini ia jauh dari itu. Sejak comeback-nya pada Januari, Musiala belum kembali mencapai level performa lamanya. Setelah Piala Dunia yang mengecewakan, ia menjalani pengangkatan pelat logam di kakinya.

Kolaps yang dialaminya dalam laga uji coba melawan RB Leipzig dan 1. FC Heidenheim memunculkan kekhawatiran besar mengenai daya tahan pemain 23 tahun itu di level tertinggi. Namun pada prinsipnya, sepak bola profesional tetap bisa dijalani tanpa masalah dengan diagnosis epilepsi absans yang diterimanya, seperti dikonfirmasi ahli saraf Dr. Regina Becker dalam wawancara dengan SPOX.

Musiala sendiri tampaknya tidak merencanakan jeda. Dalam pernyataannya di Instagram yang banyak diperhatikan, ia menulis: "Dalam koordinasi yang erat dan pertukaran rutin dengan para ahli, merupakan keinginan pribadi saya untuk menghadapi tantangan ini dan, dengan izin dari para spesialis neurologi, terus menekuni hal yang paling membantu saya dalam pemulihan: menjalani kehidupan sehari-hari saya secara normal dan terus mengejar hasrat saya bermain sepak bola."

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Ismael Saibari memulai persaingan dengan keunggulan

Gnabry (31) dan Karl (18) melewatkan Piala Dunia karena cedera otot. Dalam sebagian besar masa persiapan, mereka berlatih secara individual untuk comeback mereka, dan saat ini sedang diintegrasikan kembali ke latihan tim. Mungkin sudah pada laga Supercup melawan Borussia Dortmund pada Sabtu, atau paling lambat saat pembuka Bundesliga melawan VfB Stuttgart pada Jumat berikutnya, mereka diharapkan kembali menjadi opsi.

Prospek terbaik untuk tampil sebagai starter pada laga-laga awal musim dimiliki Saibari. Setelah Piala Dunia yang kuat bersama Maroko, pemain 25 tahun itu juga sempat harus menepi lebih dulu karena robekan serat otot. Namun kini ia sudah kembali sepenuhnya bugar, memberi kesan baik dalam dua penampilan pertamanya di laga uji coba, dan bahkan menyumbang satu assist saat menang 3-1 atas Leipzig. Dibandingkan tiga rivalnya, Saibari adalah yang paling fit dan karena itu memulai persaingan menarik untuk memperebutkan tempat kosong di lini serang Bayern Munich dengan keunggulan.

Dalam absennya kuartet tersebut, sepanjang masa persiapan pemain yang kembali dari masa peminjaman Arijon Ibrahimovic (20) serta para pemain muda Tim Binder (19) dan Maycon Cardozo (17) juga menunjukkan hal-hal positif. Mungkin salah satu dari mereka akan menjalani perkembangan yang mirip seperti Karl. Terlepas dari kualitas mereka, itu tetap tampak jauh lebih kecil kemungkinannya pada musim ini dibanding terobosan Karl setahun lalu, karena pilihan pemain mapan yang lebih banyak.