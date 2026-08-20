Serge Gnabry menjalani musim panas yang istimewa pada 2025: pertama ia merayakan ulang tahunnya yang ke-30 pada 14 Juli, lalu ia mendapat tempat starter di FC Bayern. Itu merupakan sebuah perubahan yang signifikan, sebab pada tahun-tahun sebelumnya Gnabry lebih dianggap sebagai kandidat untuk dijual ketimbang pemain inti yang tak tergantikan. Namun tiba-tiba, tak ada jalan lain selain memainkannya, yang penyebabnya bukan semata karena pramusimnya yang tanpa diragukan memang bagus, melainkan lebih karena saat itu tidak ada persaingan yang tersedia.

Tiga superstar yang tak terbantahkan, Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz, sudah mengamankan tempat mereka di susunan pemain terbaik Bayern Munchen. Untuk posisi nomor 10 dalam sistem 4-2-3-1 milik Vincent Kompany, hanya ada satu kandidat serius - dan itu adalah Gnabry. Jamal Musiala masih akan absen berbulan-bulan setelah patah tulang betisnya. Lennart Karl memang merupakan talenta yang sangat menjanjikan, tetapi perkembangan pesatnya dalam bentuk seperti itu sama sekali belum bisa diprediksi. Nicolas Jackson baru datang pada deadline day di awal September dan membutuhkan waktu adaptasi yang cukup lama.

Pada akhirnya, artinya: Gnabry atau tidak sama sekali. Dalam sebagian besar laga besar, ia menjadi pilihan pertama Kompany, meski Karl berkembang dengan sangat cepat secara mengejutkan menjadi alternatif serius, Jackson segera mendapat peluang meski lebih banyak tak dimanfaatkan, dan Musiala akhirnya kembali pada Januari.

FC Bayern: Seberapa kuat Jamal Musiala menghadapi beban?

Setahun kemudian, situasinya berbeda. Untuk memperebutkan satu posisi keempat di lini serang Bayern Munchen bersama Kane, Olise, dan Diaz, persaingan ketat menanti. Dengan Musiala, Gnabry, Karl, dan rekrutan baru seharga 50 juta euro, Ismael Saibari, ada empat pemain yang sama-sama bisa menghitung peluang realistis untuk bermain. Karena jadwal yang padat, Kompany akan banyak melakukan rotasi. Namun, siapa yang akan menjadi starter di laga-laga besar sampai saat ini masih sepenuhnya belum jelas.

Sebenarnya, Musiala dianggap sebagai favorit untuk posisi tersebut. Ia mengenakan nomor punggung 10, ia merupakan pemain dengan bayaran tertinggi, ia seharusnya menjadi wajah FC Bayern dan sosok kunci mutlak - tetapi saat ini ia jauh dari itu. Sejak comeback-nya pada Januari, Musiala tidak kembali mencapai level performa lamanya. Setelah Piala Dunia yang mengecewakan, ia menjalani prosedur pencabutan pelat logam di kakinya.

Kejatuhannya dalam laga uji coba melawan RB Leipzig dan 1. FC Heidenheim menimbulkan kekhawatiran besar tentang daya tahan pemain 23 tahun itu di level tertinggi. Namun secara prinsip, sepakbola profesional tetap memungkinkan tanpa masalah dengan epilepsi absans yang didiagnosis padanya, sebagaimana dikonfirmasi ahli saraf Dr. Regina Becker dalam wawancara dengan SPOX.

Musiala sendiri tampaknya tidak merencanakan jeda. Dalam pernyataannya di Instagram yang banyak mendapat perhatian, ia menulis: "Dalam koordinasi yang erat dan pertukaran rutin dengan para ahli, merupakan keinginan pribadi saya untuk menghadapi tantangan ini dan, dengan izin dari para spesialis neurologi, terus mendedikasikan diri pada hal yang paling membantu saya dalam pemulihan: menjalani kehidupan sehari-hari saya dan terus menekuni gairah saya bermain sepakbola."

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Ismael Saibari memulai persaingan dengan keunggulan

Gnabry (31) dan Karl (18) melewatkan Piala Dunia karena cedera otot. Dalam sebagian besar masa pramusim, mereka berlatih secara individual untuk comeback mereka, dan saat ini sedang kembali dimasukkan ke dalam latihan tim. Mungkin mereka sudah bisa menjadi opsi saat menghadapi Borussia Dortmund di Supercup pada Sabtu, atau paling lambat saat laga pembuka Bundesliga melawan VfB Stuttgart pada Jumat berikutnya.

Prospek terbaik untuk tampil sebagai starter di laga-laga awal musim ada pada Saibari. Setelah Piala Dunia yang kuat bersama Maroko, pemain 25 tahun itu juga sempat harus menepi lebih dulu karena robekan serat otot. Namun sekarang ia sudah kembali sepenuhnya fit, memberi kesan bagus dalam dua penampilan pertamanya di laga uji coba, dan bahkan menyumbang satu assist dalam kemenangan 3-1 atas Leipzig. Dibandingkan tiga rivalnya, Saibari adalah yang paling bugar dan karena itu memulai persaingan menarik untuk satu tempat kosong di lini serang Bayern Munchen dengan keunggulan.

Dalam absennya kuartet tersebut, sepanjang pramusim pemain yang kembali dari masa pinjaman Arijon Ibrahimovic (20) serta para pemain muda Tim Binder (19) dan Maycon Cardozo (17) juga memberikan sinyal positif. Mungkin salah satu dari mereka akan menapaki perkembangan serupa seperti Karl. Namun, terlepas dari kualitas mereka, hal itu musim ini tampak jauh lebih kecil kemungkinannya dibandingkan saat terobosan Karl setahun lalu, karena pilihan pemain mapan yang lebih banyak.