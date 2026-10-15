Elma Aveiro, saudari Cristiano Ronaldo, kembali memunculkan keraguan soal masa depan sang bintang bersama timnas Portugal, setelah ia mengisyaratkan bahwa karier internasional Ronaldo mungkin sudah mencapai titik akhir, menyusul kepergiannya yang mendadak dari pemusatan latihan timnas pada jeda internasional lalu.

Elma, yang berusia 53 tahun, berbicara dalam sebuah acara peluncuran buku yang digelar Rabu kemarin, mengenai kesedihan yang dirasakan saudara laki-lakinya yang berusia 41 tahun itu di tengah krisis yang menyusul keluarnya ia dari pemusatan latihan timnas Portugal.

Saudari Ronaldo: Kelanjutannya di Portugal tidak terjamin

Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas setelah hanya duduk di bangku cadangan saat Portugal mengalahkan Norwegia dengan skor 2-1, sebelum perselisihan antara dirinya dan pelatih Jorge Jesus memuncak terkait cara penanganan situasi tersebut.

Setelah insiden itu, kapten timnas Portugal menerbitkan pernyataan panjang yang mendekati dua ribu kata, menjelaskan sikapnya atas rangkaian peristiwa tersebut serta menegaskan keinginannya untuk kembali ke skuat timnas.

Namun pernyataan terbaru saudarinya mengindikasikan bahwa kembalinya Ronaldo bukanlah hal yang pasti. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah acara yang juga dihadiri Jesus, sebuah ironi yang mencolok mengingat sifat krisis yang terjadi.

Elma Aveiro mengatakan, seperti dikutip surat kabar Inggris "The Sun": "Kemungkinan dia tidak kembali lebih besar daripada kemungkinan dia kembali. Saya pikir keduanya, Ronaldo dan Jesus, merasakan sakit. Itu adalah situasi yang mereka berdua jalani, bukan saya, dan saya berbicara mewakili saudara saya."

Ia menambahkan: "Saya pikir keadaan sudah mencapai jalan buntu, dan kita lihat apa yang akan terjadi. Saya tidak tahu, persoalannya sangat rumit. Ketika kita dikhianati, menjadi sangat sulit untuk kembali seperti keadaan sebelumnya."

Elma Aveiro kritik perlakuan Portugal terhadap saudaranya

Saudari Ronaldo menyatakan keyakinannya bahwa para pejabat sepak bola Portugal semestinya menunjukkan rasa terima kasih yang lebih besar atas apa yang telah dipersembahkan kapten timnas itu sepanjang karier internasionalnya, sekaligus mengungkapkan kesedihannya atas apa yang ia sebut sebagai sikap lupa publik terhadap pencapaian saudaranya di masa lalu.

Ia berkata: "Saya merasa sedih, karena rakyat Portugal, sayangnya, melupakan apa yang sudah diraih, dan menganggap bahwa segala sesuatu harus berjalan dengan cara yang berbeda sekarang."

Ia melanjutkan: "Saya tidak menemukan kata-kata untuk diucapkan, sangat sulit melihat saudara saya melalui situasi seperti ini. Dia adalah salah satu orang yang paling tidak layak mendapatkan apa yang terjadi padanya."

Pernyataan Elma ini menjadi kelanjutan dari sikap keluarga Ronaldo terhadap krisis tersebut, setelah sebelumnya ibunya mengungkapkan bahwa ia menangis sejadi-jadinya akibat kepergian mendadak Ronaldo dari pemusatan latihan timnas.

Sikap Federasi Portugal dan masa depan Ronaldo di timnas

Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Portugal mengeluarkan pernyataan setelah Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan, yang menegaskan berlakunya sanksi larangan bertanding otomatis terhadapnya.

Meski kontroversi melingkupi masa depannya di timnas, striker Al Nassr Arab Saudi itu diperkirakan tetap bisa dipilih masuk daftar skuat timnas Portugal untuk persiapan laga-laga bulan November mendatang.

Timnas Portugal sebelumnya meraih dua kemenangan di UEFA Nations League atas Denmark dan Norwegia, sementara Ronaldo harus menyaksikan kedua pertandingan tersebut dari rumahnya, sebuah perkembangan yang memunculkan pertanyaan soal hubungannya dengan tim pelatih serta masa depannya di timnas.

Kembalinya kapten Portugal ke skuat timnas masih belum pasti, menunggu apa yang akan terjadi pada periode mendatang, di tengah penegasan saudarinya bahwa melewati krisis ini dan memulihkan hubungan seperti sebelumnya tidak akan menjadi hal yang mudah.