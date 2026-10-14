Para pendukung klub Italia, Roma, memberikan penghormatan kepada mantan pelatih mereka, pelatih asal Portugal Jose Mourinho, yang kini menjadi juru taktik Real Madrid, dalam laga antara kedua tim di Liga Champions.

Real Madrid bertandang ke Roma pada hari Rabu ini di Stadion Olimpico, ibu kota Italia, dalam pekan kedua fase liga Liga Champions.

Setelah laga berjalan 9 menit, suporter Roma mengangkat foto-foto Mourinho saat mengangkat trofi Liga Conference Eropa bersama tim tersebut, sekitar 4 tahun lalu.

Suporter klub Italia itu juga membentangkan spanduk untuk menyambut Mourinho, yang bertuliskan: "Siapa pun yang membawa kejayaan bagi Roma, maka Roma akan menghormatinya selamanya. Sementara tanganmu menyucikan rampasan yang melimpah, rakyat memberimu kejayaan abadi."

Pelatih Portugal itu menangani klub ibu kota Italia tersebut antara tahun 2021 dan 2024, dan meraih satu gelar bersama mereka, yakni Liga Conference Eropa 2022, sebelum kalah di final Liga Europa 2023 dari klub Spanyol, Sevilla.

Liga Conference menjadi gelar Eropa pertama dalam sejarah Roma, sejak mereka menjuarai Piala Inter-Cities Fairs pada tahun 1961.