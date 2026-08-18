Bek Real Madrid, Dean Huijsen, kembali menemukan performa terbaiknya dalam dua laga uji coba terakhir sebelum musim bergulir, yaitu kontra Deportivo La Coruña dan Schalke, bahkan ia mencetak gol pada laga terakhir tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Huijsen kembali ke kondisi terbaiknya dalam penguasaan bola, menunjukkan ketegasan yang lebih baik dalam duel-duel dan menjaga konsentrasinya sepanjang pertandingan.

Pemain berusia 21 tahun, yang ditebus Real Madrid seharga 58 juta euro musim panas lalu, telah kembali, dan dengan hanya tersedianya tiga bek, ia diperkirakan akan tampil sebagai starter pada laga pembuka Liga kontra Espanyol pada hari Sabtu mendatang.

Setelah absen dari laga uji coba pertama melawan Fiorentina (2-2) akibat cedera otot, Huijsen memainkan 45 menit pertamanya di babak kedua kontra Ferencvaros, dan empat hari kemudian, Real Madrid kembali ke Piala Teresa Herrera untuk pertama kalinya sejak 13 tahun dalam kemenangan 1-0 atas Deportivo, di mana bek kelahiran Belanda itu bermain penuh selama 90 menit, tampil bersama Rüdiger di babak pertama dan Mario Rivas di babak kedua.

Dan pada laga terakhir kontra Schalke (3-0), bek Spanyol itu bermain selama 84 menit dan mencetak gol kedua dalam pertandingan tersebut.

Setahun lalu, Real Madrid memutuskan untuk merekrut bek tengah muda dari Bournemouth, yang menonjol berkat ketenangan dan kontrol bolanya yang luar biasa, dan Huijsen memulai kariernya bersama Real Madrid dengan memperlihatkan hal itu secara jelas: kewibawaan dan bakatnya ketika bola berada di kakinya.

Meski demikian, seiring berjalannya bulan demi bulan, kualitas-kualitas itu memudar bersamaan dengan menurunnya performa tim secara keseluruhan, namun kini ia telah kembali. Musim persiapan ini menyaksikan penampilan terbaiknya, di mana ia memimpin lini pertahanan dan menjadi bek utama yang paling siap, dan dengan berbagi lapangan bersama seluruh bek tengah yang tersedia, ia beradaptasi secara sempurna dengan masing-masing dari mereka, menurut surat kabar Spanyol tersebut.

Pada laga Deportivo, Huijsen menjadi pilar pertahanan Real Madrid, tampil fokus sepanjang pertandingan, terlibat dengan kuat dalam duel-duel dan tak pernah ragu membangun serangan dari belakang. Inilah kualitas-kualitas yang menjadikannya salah satu bek paling menjanjikan di dunia sepak bola, kualitas-kualitas yang seolah telah memudar selama musim pertamanya di Bernabeu.

Dengan dimulainya musim kedua ini, dan setelah kepergian David Alaba, nomor legendaris 4 menjadi tersedia, nomor yang dengannya Sergio Ramos membangun legendanya.

Pemain muda itu tak ragu untuk memintanya, dan ia menyatakan seusai laga Schalke: "Aku selalu bermimpi mengenakan nomor 4. Idolaku adalah Sergio Ramos, dan bagiku, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan."

Huijsen memulai musim dengan tuntutan untuk mengembalikan levelnya dan membuktikan kemampuannya memimpin pertahanan Real Madrid kembali, dan hingga kini periode persiapan musim menjadi kabar gembira bagi pelatihnya, José Mourinho, yang sebelumnya pernah bekerja bersamanya di Roma.

Pada musim lalu, meski lini pertahanan menderita cedera yang berulang, Huijsen adalah bek yang paling banyak tampil (40 pertandingan).

Kembalinya ia secara mengagumkan ke level yang biasa ia tampilkan datang pada waktu yang benar-benar tepat bagi tim yang memulai Liga dengan kekurangan bek, sehingga tugas utamanya kini adalah menjaga kepercayaan diri ini agar publik Bernabeu kembali menikmati versi Real Madrid yang membahagiakan para suporter setahun lalu.







