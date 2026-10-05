Dalam perkembangan mengejutkan yang kembali memicu perdebatan tentang masa depan legenda sepak bola Portugal, pelatih Jorge Jesus dan Federasi Sepak Bola Portugal membuka lebar-lebar pintu bagi kembalinya Cristiano Ronaldo ke skuad tim nasional, hanya beberapa hari setelah kepergiannya yang mengejutkan dari pemusatan latihan.

Ronaldo (41 tahun) meninggalkan pemusatan latihan tim nasional secara tiba-tiba pekan lalu, setelah ia hanya menjadi pemain cadangan yang tidak digunakan dalam kemenangan atas Norwegia, dan mengetahui bahwa ia tidak akan tampil sebagai starter melawan Denmark. Ia pun hanya menyampaikan pesan singkat melalui akun-akunnya di media sosial, menegaskan bahwa ia akan mengungkap alasan keputusannya "pada waktu yang tepat".

Pesan Jesus

Dalam komentar resmi pertamanya setelah krisis ini, Jorge Jesus, pelatih tim nasional Portugal, meredam segala spekulasi tentang perpisahan final dengan sang kapten bersejarah.

Jesus mengatakan, dalam pernyataan kepada wartawan usai kemenangan dramatis atas Norwegia 2-1 di UEFA Nations League kemarin Minggu: "Jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional. Kami bisa berbicara sebelum pemanggilan berikutnya, tetapi keputusan akhir ada di tangan Cristiano."

Pelatih yang sebelumnya pernah menangani Ronaldo di klub Al Nassr Arab Saudi itu menambahkan dengan nada tegas: "Dialah yang memutuskan bagaimana ia mengakhiri perjalanannya bersama tim nasional. Pada pemanggilan pertama saya, saya mengatakan kepadanya: saya membutuhkanmu, saya membutuhkanmu untuk berada di dekat saya, baik kamu bermain maupun tidak, saya membutuhkanmu. Dan sekarang saya mengatakan hal yang sama."

Pembelaan Federasi

Pada arah yang sama, Presiden Federasi Sepak Bola Portugal Pedro Proença juga bergerak, meredam ketegangan atas apa yang terjadi dan menggambarkannya sebagai salah paham sesaat yang harus diselesaikan secara internal.

Proença mengatakan dalam pernyataan yang dikutip kantor berita "Reuters": "Keberadaan Cristiano di tim nasional didasarkan pada kelayakan olahraganya, dan ini adalah hal yang tidak terbantahkan. Kita harus memberi penghormatan atas apa yang telah dan masih dipersembahkan Cristiano Ronaldo."

Presiden federasi itu menegaskan bahwa Ronaldo, peraih Ballon d'Or lima kali dan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional dengan koleksi 146 gol dalam 234 pertandingan internasional, masih menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rencana tim nasional untuk masa depan.

Bersinar dalam Ketiadaannya

Pernyataan-pernyataan rekonsiliatif ini muncul pada saat tim nasional Portugal, pemegang gelar UEFA Nations League, meraih hasil-hasil mencolok meski tanpa kapten mereka, yakni menang 4-2 atas Denmark, sebelum kemudian mengalahkan Norwegia untuk mempertahankan rekor sempurna mereka di Grup Keempat dan mengamankan tiket lebih awal ke perempat final turnamen.

Jesus memperkirakan sang penyerang veteran akan tersedia untuk tampil selama jeda internasional mendatang jika ia menunjukkan keinginannya untuk kembali, di mana Portugal menjamu Denmark pada 14 November mendatang, sebelum bertandang sebagai tamu berat ke tim nasional Wales tiga hari setelahnya.



