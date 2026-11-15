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Menurut jurnalis Saudi Falah Al-Qahtani dari surat kabar Okaz, Al-Nassr akan berpisah dengan Sadio Mane tanpa biaya transfer pada akhir musim. Pada saat yang sama, klub juga terancam ditinggal Cristiano Ronaldo dan Joao Felix.

Menurut laporan tersebut, manajemen klub ibu kota itu memutuskan tidak memperpanjang kontrak sang penyerang. Karena kontraknya berakhir pada 2027, Mane sudah boleh bernegosiasi dengan klub lain pada bursa transfer musim dingin dan menandatangani prakontrak untuk kepindahan tanpa biaya transfer pada musim panas.

Dari sisi olahraga, langkah ini mengejutkan. Sejak pindah dari Bayern München ke Riyadh pada musim panas 2023, pemain asal Senegal itu menjadi bagian tak tergantikan di lini serang. Dalam sekitar tiga setengah tahun, Mane tampil dalam 144 pertandingan kompetitif untuk Al-Nassr, mencetak 54 gol dan menyumbang 43 assist. Puncak pencapaiannya datang musim lalu saat ia meraih gelar juara liga, yang mengakhiri penantian tujuh tahun klub tersebut.

Namun, kepergian Mane bisa jadi baru awal dari perombakan. Masa depan Ronaldo dan Felix setelah akhir musim juga belum jelas. Kontrak Ronaldo pun akan berakhir. Menurut sejumlah laporan media yang sejalan, sang penyerang berpeluang mengakhiri kariernya begitu mencapai tonggak pribadi 1.000 gol sepanjang karier. Saat ini, ia telah mencetak 985 gol.

Getty Images

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Setelah Sadio Mane, Apakah Joao Felix Juga Akan Meninggalkan Al-Nassr?

Situasi kontrak Felix serupa: kontraknya juga berakhir pada 2027. Untuk mencegah kepergiannya tanpa biaya transfer atau dengan nilai transfer yang rendah, manajemen klub yang dipimpin direktur pelaksana Ahmed Al-Sultan, menurut informasi dari situs Kooora, sedang berupaya keras mencari solusi. Agen Felix, Jorge Mendes, disebut sudah berusaha mengatur kepulangan pemain asal Portugal itu ke Barcelona.

Pertandingan berikutnya AHL Saudi Pro League 12.30 ALN

Namun, Al-Nassr memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak Felix secara sepihak tanpa persetujuannya selama dua musim lagi, hingga musim panas 2029. Pengaktifan klausul ini bergantung pada persyaratan finansial yang besar: menurut rumor, klub harus membayar 20 juta euro kepada Chelsea dan menaikkan gaji tahunan sang pemain dari sepuluh juta menjadi 12,5 juta euro.