Kiper Al-Hilal asal Maroko, Yassine Bounou, menjalani musim yang penuh pasang surut antara pujian dan kritik, setelah menjadi sasaran kecaman suporter dan media menyusul kegagalan timnya memenangkan sejumlah turnamen yang semula diunggulkan untuk diraih.

Al-Hilal hanya berhasil meraih gelar Piala Khadim Al-Haramain Al-Sharifin musim lalu, sementara gagal mempertahankan gelar Liga Pro Roshen, serta gagal menjuarai Liga Champions Asia, yang memicu kemarahan di kalangan suporter biru.

Bono termasuk di antara nama-nama yang sering mendapat kritik sepanjang musim, akibat beberapa kesalahan individu yang mengakibatkan tim kebobolan gol-gol krusial dalam sejumlah pertandingan. Namun, banyak yang berpendapat bahwa menimpakan seluruh tanggung jawab kepada kiper tidak mencerminkan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Al-Hilal mengalami masalah pertahanan yang jelas sepanjang musim, yang tercermin pada ketidakstabilan barisan belakang, sehingga menempatkan Bono dalam situasi sulit selama banyak pertandingan, meskipun ia menunjukkan performa luar biasa pada periode-periode lain.

Meskipun ada kontroversi seputar penampilannya, angka-angka menunjukkan sisi berbeda dari performa kiper asal Maroko ini, di mana ia berhasil membawa Al-Hilal meraih rekor clean sheet terbaik dalam sejarah klub selama era Liga Pro Roshen.

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Menurut statistik Liga Roshen, Al-Hilal berhasil mencatatkan clean sheet dalam 16 pertandingan musim lalu, di mana 14 di antaranya dipimpin oleh kiper Maroko Yassine Bono, melampaui rekor sebelumnya sebanyak 15 pertandingan yang dicapainya pada musim 2023-2024.

Angka ini mencerminkan pengaruh besar yang dimiliki Bono dalam sistem Al-Hilal, terutama karena menjaga gawang tetap bersih tidak hanya bergantung pada kiper, tetapi juga mencerminkan kemampuan pemain dalam memimpin barisan belakang dan menghadapi momen-momen krusial selama pertandingan.

Di antara kritik yang mengikutinya dan angka-angka yang membelanya, Bono sekali lagi membuktikan bahwa ia tetap menjadi salah satu elemen terpenting Al-Hilal, dan bahwa musimnya tidak seburuk yang digambarkan oleh sebagian orang, melainkan mencatat pencapaian angka baru yang menambah prestasinya bersama sang pemimpin.