Meski mengecewakan di AC Milan: Apakah Niclas Füllkrug akan tetap bertahan di Serie A?

Menurut laporan surat kabar Corriere dello Sport, pemain yang sudah 24 kali memperkuat tim nasional Jerman (14 gol) itu ditawarkan kepada klub kasta tertinggi Italia, Lazio Roma.

Di sana, mereka disebut sedang mencari alternatif yang lebih terjangkau secara finansial untuk lini serang tengah dan kemudian menemukan Füllkrug. Klub ibu kota Italia itu kabarnya bahkan saat ini sudah mulai mempertimbangkan perekrutan pemain berusia 33 tahun tersebut.

Klub utama Füllkrug, West Ham United, tampaknya tidak akan menghalangi sang striker jika ia ingin hengkang. Di klub Premier League itu, Füllkrug praktis sudah tidak memiliki prospek masa depan lagi, sehingga The Hammers disebut terbuka baik untuk peminjaman kembali maupun penjualan permanen.

Syarat untuk transfer ke Italia adalah Füllkrug harus bersedia menerima pemotongan gaji. Di West Ham United, pemain 33 tahun itu disebut menerima gaji tahunan sekitar 5,6 juta euro.

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Niclas Füllkrug melewatkan Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko

Pada musim lalu, sang penyerang sudah dipinjamkan ke AC Milan untuk paruh kedua musim, tetapi segalanya sama sekali tidak berjalan baik untuknya di sana. Füllkrug pindah dengan harapan masih bisa naik ke kereta Piala Dunia, tetapi pada akhirnya ia hanya mencetak satu gol dalam 20 pertandingan kompetitif.

Karena itu, mantan pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann tidak membawanya ke turnamen di AS, Kanada, dan Meksiko, dan sebagai gantinya memilih Nick Woltemade (Newcastle United), Kai Havertz (FC Arsenal), dan Deniz Undav (VfB Stuttgart) untuk posisi penyerang tengah.

Selain Lazio, dalam beberapa pekan terakhir mantan klub Füllkrug, Werder Bremen, juga disebut berupaya mendatangkan pemain 33 tahun itu. Namun, klub Hijau-Putih itu dengan cepat mengurungkan niat merekrutnya karena kondisi finansial yang ada.