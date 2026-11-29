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Pemain timnas Jerman Florian Wirtz mengalami kemunduran kecil bersama Liverpool di Liga Primer Inggris.

Setelah meraih tiga kemenangan beruntun di laga kompetitif, tim asuhan manajer Andoni Iraola hanya bermain imbang 1-1 (1-1) di kandang rival sekota Everton dalam Derbi Merseyside. Liverpool pun kehilangan poin penting dalam persaingan memperebutkan tempat di Liga Champions.

Wirtz memberikan assist untuk gol pembuka cepat Dominik Szoboszlai (5'), tetapi mantan pemain Leverkusen Jeremie Frimpong mencetak gol bunuh diri (25') yang membuat skor kembali imbang. Wirtz, yang belakangan mendapat banyak pujian, kembali tampil baik, tetapi untuk pertama kalinya dalam lima laga kompetitif bersama Liverpool dan timnas Jerman ia tidak mencetak gol.

Setelah Liverpool mengawali laga dengan gemilang lewat gol Szoboszlai, yang memanfaatkan umpan Wirtz dari tepi kotak penalti, Everton mampu memberikan perlawanan. Gol penyama kedudukan itu memang pantas mereka dapatkan, meski Liverpool lebih menguasai permainan.

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Namun, Wirtz (35') dan penyerang Alexander Isak (36') sama-sama gagal membawa Liverpool kembali unggul. Menghadapi blok pertahanan rendah tuan rumah, Liverpool kurang mampu menciptakan ancaman, terutama pada babak kedua.