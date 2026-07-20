Meski mengalami kekalahan telak dari Spanyol... Messi tetap menjadi raja Piala Dunia pertama dengan 8 rekor bersejarah

Kekalahan Argentina dari Spanyol di final Piala Dunia 2026 tidak cukup untuk menghapus warisan yang diciptakan oleh Lionel Messi selama penampilannya di turnamen tersebut.

Meskipun kesempatan untuk meraih gelar juara kedua berturut-turut sirna, kapten “La Tango” ini terus menorehkan sejarah dengan angka-angka yang menegaskan posisinya sebagai pemain terhebat yang pernah ada di ajang Piala Dunia.

Menurut situs statistik sepak bola global “SofaScore”, Messi memimpin daftar pemain dalam sejarah Piala Dunia sejak tahun 1966 dalam 8 indikator serangan yang berbeda, yang menegaskan bahwa pengaruhnya melampaui sekadar gol dan gelar juara.

Bintang Argentina ini merupakan pemain dengan kontribusi gol terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut dengan 12 assist, serta memimpin daftar kontribusi gol dengan total 33 kontribusi, baik berupa gol maupun assist—sebuah angka yang belum pernah dicapai oleh pemain lain mana pun.

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Messi juga memimpin daftar pemain dengan peluang emas terbanyak, yakni 24 peluang, serta menjadi pemain dengan kontribusi peluang terbanyak secara keseluruhan dengan 101 umpan kunci, yang mencerminkan perannya sebagai pengatur serangan yang luar biasa selama beberapa edisi Piala Dunia.

Dominasi kapten Argentina tidak hanya terbatas pada perannya sebagai pengatur serangan; ia juga memimpin daftar pemain dengan dribel paling sukses sebanyak 140 kali, serta menjadi pemain dengan tembakan ke gawang terbanyak, yakni 64 tembakan yang mengarah ke tiang gawang dan mistar, angka yang mencerminkan konsistensinya dalam mengancam gawang lawan.

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Dari segi partisipasi, Messi memegang rekor jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia dengan 34 pertandingan, serta memimpin daftar pemain dengan menit bermain terbanyak setelah mencatatkan 3.054 menit, yang mencerminkan kehadirannya yang konsisten di level kompetisi tertinggi selama lebih dari satu edisi.

Meskipun Piala Dunia 2026 berakhir dengan kekalahan yang menyakitkan dari Spanyol, angka-angka tersebut menegaskan bahwa Messi meninggalkan turnamen ini dengan mempertahankan tahta bersejarah yang sulit ditiru, setelah ia membuktikan diri sebagai pemain paling berpengaruh dalam sejarah Piala Dunia modern, tidak hanya melalui gelar juara, tetapi juga melalui kontribusinya di lapangan hijau selama bertahun-tahun.