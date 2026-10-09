Liga Spanyol mengumumkan penunjukan wasit internasional Jesus Gil Manzano untuk memimpin pertandingan antara Barcelona dan Getafe, yang dijadwalkan berlangsung Sabtu besok malam, dalam ajang "La Liga", di Stadion Spotify Camp Nou, sementara Daniel Trujillo akan menjalankan tugas sebagai wasit teknologi video asisten "VAR".

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", penunjukan Gil Manzano membawa kenangan tidak menyenangkan bagi pelatih asal Jerman Hansi Flick, karena wasit yang sama pernah mengacungkan kartu merah ke arahnya dalam pertandingan terakhir yang ia pimpin untuk Barcelona di kandang sendiri melawan Girona, yang berakhir dengan kemenangan tim Catalan dengan skor 2-1 sekitar setahun lalu.

Adapun Trujillo, yang akan menangani teknologi video pada pertandingan mendatang, ia merupakan wasit VAR dalam derbi Madrid terakhir antara Atletico dan Real Madrid, yang berakhir dengan kemenangan Los Rojiblancos 2-0.

Laporan tersebut menilai bahwa penugasan kembali dirinya untuk tugas ini mengindikasikan bahwa komite teknis wasit tidak menganggap ia telah melakukan kesalahan serius dalam pertandingan itu.

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Pertandingan derbi ibu kota tersebut diwarnai sejumlah peristiwa perwasitan yang menarik, karena Real Madrid menyampaikan keluhan setelah pertandingan terkait beberapa momen, yang paling menonjol adalah tidak diusirnya Cristian Romero dan Kang In Lee, duo Atletico.

Saat itu komite wasit mengakui kesalahan wasit lapangan Ortiz Arias dalam momen Kang In Lee, dengan menegaskan bahwa ia layak diusir karena tekelnya yang keras terhadap Fede Valverde, sementara mereka menunjukkan bahwa wasit teknologi video seharusnya turun tangan.

Pertandingan keempat Gil Manzano musim ini

Pertandingan Barcelona melawan Getafe akan menjadi pertandingan keempat yang dipimpin Gil Manzano di Liga Spanyol pada musim ini, sekaligus menandai penampilan perdananya dalam pertandingan tim Catalan pada musim yang sedang berjalan.

Wasit asal Spanyol itu sebelumnya telah memimpin 45 pertandingan Barcelona di divisi utama, menjadikan tim Catalan sebagai klub kedua yang paling banyak dipimpinnya, di belakang Real Madrid yang telah dipimpinnya sebanyak 58 pertandingan.

Dalam 45 pertandingan yang dipimpinnya untuk Barcelona, tim meraih 28 kemenangan, berbanding 8 hasil imbang dan 9 kekalahan.

Kekalahan terakhir Barcelona di bawah kepemimpinan Gil Manzano adalah melawan Real Sociedad dengan skor 1-2 pada Januari lalu, sementara pertandingan terakhir yang ia pimpin untuk tim di kandangnya adalah kemenangan atas Girona dengan skor yang sama, sekitar setahun lalu, yakni pertandingan yang menyaksikan pengusiran Flick.

Rekam jejak Barcelona dan Getafe bersama Manzano

Di sisi lain, Gil Manzano telah memimpin 19 pertandingan Getafe di Liga Spanyol, di mana tim meraih 5 kemenangan dan 3 hasil imbang, berbanding 11 kekalahan.

Pertandingan terakhir Getafe di bawah kepemimpinannya adalah pada Desember lalu, ketika mereka kalah di kandang sendiri melawan Espanyol dengan skor 0-1.

Gil Manzano sebelumnya telah memimpin dua pertandingan yang mempertemukan Barcelona dan Getafe, keduanya berakhir dengan kemenangan tim Catalan dengan skor 2-0. Yang pertama adalah pada leg kedua babak 16 besar Piala Raja Spanyol musim 2013-2014, sementara yang kedua berlangsung pada 28 September 2019 dalam ajang Liga Spanyol.