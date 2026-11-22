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Pelatih Villarreal, Iñigo Pérez, mengulas kekalahan timnya 2-3 dari Barcelona dan mengungkapkan kekecewaannya karena harus meninggalkan Camp Nou tanpa poin setelah mengawali laga dengan sangat baik.

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Harian Castellón Diario memuat pernyataan Iñigo Pérez dalam konferensi pers. Ia mengakui timnya sangat menyadari sulitnya mempertahankan keunggulan melawan lawan sekelas tim asal Catalan tersebut, tetapi secara khusus menyesalkan kerja bagus para pemainnya di awal laga tidak tercermin pada hasil akhir.

"Ketika Anda unggul dua gol tanpa balas setelah tampil sangat baik selama 35 menit, Anda tahu tim seperti Barcelona akan menekan Anda, dan mereka akan melakukannya tanpa henti hingga membalikkan keadaan," jelasnya.

Pelatih Villarreal itu mengakui sulit menerima kekalahan setelah unggul dua gol dan menampilkan level permainan yang sangat tinggi di sebagian besar babak pertama.

"Menyakitkan bagi kami ketika sudah unggul dua gol, lalu pada akhirnya pulang tanpa membawa apa-apa setelah awal yang sangat bagus itu," ujarnya.

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Sang pelatih juga mengakui laga tersebut diwarnai pergantian penguasaan permainan dan peluang secara terus-menerus, serta keunggulan yang diraih para pemainnya tidak menjamin hasil positif melawan lawan yang memiliki kekuatan menyerang besar.

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Saat ditanya soal perbedaan antara babak pertama dan kedua, pelatih Villarreal itu menyoroti kualitas Barcelona serta berbagai fase berbeda yang dilalui dalam pertandingan semacam ini.

"Terlepas dari adanya aspek taktik, fisik, dan kemampuan teknik, jalannya permainan terus berubah sepanjang pertandingan," tuturnya. Ia menambahkan bahwa Villarreal juga jelas menjadi tim yang lebih baik dalam 35 menit pertama, saat Barcelona tidak mampu menciptakan peluang berarti, sementara Villarreal berhasil mencetak dua gol.

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Sang pelatih enggan menyalahkan para pemainnya dan membela kerja keras mereka melawan lawan yang memaksa Anda menjaga level pertahanan yang sangat tinggi sepanjang laga.

"Saya tidak punya alasan untuk menyalahkan para pemain saya, karena menghadapi gaya bermain Barcelona, Anda harus menerima keharusan untuk bertahan dengan sangat baik," katanya.

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Meski begitu, Pérez mengakui Villarreal seharusnya bisa memanfaatkan peluang dengan lebih baik untuk maju menyerang setelah Barcelona mulai mengambil alih kendali permainan.

Menurutnya, timnya perlu melepaskan lebih banyak umpan dan menciptakan situasi menyerang yang memungkinkan mereka meredakan tekanan tim asal Catalan tersebut.

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"Kami bisa tampil lebih baik dalam aspek ini. Setelah mereka mendapat kesempatan, kami seharusnya mampu merangkai beberapa umpan beruntun untuk menciptakan situasi menyerang," tegasnya.

Sementara itu, akun El Chiringuito di X membagikan jawaban pelatih Villarreal saat ditanya mengenai keputusan wasit yang memicu kontroversi dalam pertandingan tersebut.

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"Saya tidak pernah mengomentari keputusan wasit setelah pertandingan berakhir," jelas Iñigo Pérez.