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Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Meski mencetak gol, Retegui merasakan kegagalan pertamanya di Liga Arab Saudi

M. Retegui
Al Qadsiah vs Abha
Al Qadsiah
Abha
Saudi Pro League
Italia
Arab Saudi

Striker Italia itu terjatuh

Striker Al-Qadsiah asal Italia, Mateo Retegui, merasakan kegagalan untuk pertama kalinya di Liga Roshn Arab Saudi, saat menghadapi Abha.

Al-Qadsiah menjamu Abha pada hari Jumat ini di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, dalam pekan kesembilan Liga Roshn Arab Saudi.

Al-Qadsiah mendapatkan hadiah penalti yang dieksekusi Retegui pada menit kelima pertandingan, namun kiper Abha berhasil menggagalkannya.

Menurut jaringan statistik "Opta", ini menjadi kali pertama striker Italia tersebut gagal mencetak gol dari titik penalti di Liga Arab Saudi, setelah 6 percobaan yang sukses.

Meski gagal, Retegui tetap menjadi pemilik torehan gol terbanyak dari titik penalti dalam sejarah Al-Qadsiah di Liga Arab Saudi, sejak musim 2009-2010.

Perlu dicatat bahwa pemain berusia 27 tahun itu berhasil menebus kegagalan penaltinya dengan mencetak gol pembuka bagi tuan rumah pada menit ke-30 pertandingan, berkat assist gelandang Belanda Tijjani Reijnders.

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