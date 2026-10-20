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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Meski menang telak empat gol, pakar wasit ungkap kejutan soal laga Al Ittihad kontra Al Ettifaq

Al-Ettifaq vs Al Ittihad
Al-Ettifaq
Al Ittihad
Saudi Pro League
Arab Saudi

Apakah Al-Ameed Mengalami Ketidakadilan?

Kemenangan empat gol Al Ittihad ke gawang Al Ettifaq ternyata tidak cukup untuk menjauhkan kontroversi wasit dari laga tersebut, setelah seorang pakar perwasitan mengungkap bahwa "Al Ameed" menjadi korban keputusan keliru dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Selasa malam, dalam lanjutan pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi untuk Profesional, dan berakhir dengan kemenangan Al Ittihad dengan skor 4-1.

Meski menang telak yang memberi Al Ittihad tiga poin berharga, Mohammed Kamal Reesha, analis perwasitan melalui surat kabar "Al Riyadhiah" Saudi, menyoroti sebuah insiden kontroversial pada menit-menit awal, menegaskan bahwa Al Ittihad layak mendapatkan tendangan penalti yang tidak diberikan oleh wasit.

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Mohammed Kamal Reesha menegaskan bahwa menit ketujuh menyaksikan sebuah pelanggaran yang menguntungkan Al Ittihad, akibat tekel salah seorang pemain Al Ettifaq pada kaki pemain Portugal Danilo Pereira, menilai bahwa keputusan wasit untuk tidak memberikan tendangan penalti adalah keliru.

Pakar perwasitan itu menjelaskan bahwa situasi tersebut mengharuskan intervensi teknologi asisten wasit video "VAR", untuk meninjau insiden dan membantu wasit mengambil keputusan yang benar, sesuai dengan penilaiannya terhadap situasi itu.

Catatan perwasitan ini muncul meski Al Ittihad berhasil menunjukkan keunggulannya atas Al Ettifaq dan keluar dengan kemenangan besar berskor 4-1, menegaskan kemampuan tim untuk menuntaskan laga dan meraih tiga poin, terlepas dari kontroversi yang mengiringi salah satu insiden di awal pertandingan.

Penilaian Reesha terhadap situasi itu kembali menyoroti peran teknologi video dalam meninjau keputusan-keputusan yang berpengaruh, terutama ketika berkaitan dengan insiden di dalam kotak penalti, bahkan dalam pertandingan yang berakhir dengan selisih gol yang besar.

Al Ittihad menambah koleksi poinnya menjadi 20 poin, menempati peringkat keempat di klasemen Liga Roshn Saudi untuk Profesional, berkat kemenangan telaknya atas Al Ettifaq, sementara kekalahan ini menghambat upaya Al Ettifaq untuk memperbaiki posisinya di tabel klasemen.

Dan ketika para pendukung Al Ittihad merayakan kemenangan empat gol mereka, insiden Danilo Pereira tetap menjadi pusat perdebatan setelah pendapat pakar perwasitan, yang menilai bahwa wasit keliru karena tidak memberikan tendangan penalti yang menguntungkan Al Ameed pada menit ketujuh.

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