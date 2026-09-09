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Meski Menang Lima Gol, Barcelona Gagal Mengurai Kutukan Panjang di Liga Champions

Barcelona vs Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Champions League
Spanyol
Belanda

Barcelona menjalani rentetan rekor negatif

Barcelona gagal memecahkan kebuntuan panjang di ajang Liga Champions Eropa, meski meraih kemenangan telak atas Feyenoord pada laga pembuka perjalanan kedua tim di fase liga.

Barca meraih kemenangan meyakinkan atas tamunya dari Belanda dengan skor 5-1, dalam pertandingan yang digelar pada Rabu malam ini di stadion "Spotify Camp Nou".

Meski menang besar, Barcelona gagal menjaga gawangnya tetap bersih, sehingga penderitaan lini pertahanan mereka di ajang kontinental terus berlanjut.

Menurut jaringan "Stats Foot", Barcelona gagal menjaga clean sheet untuk pertandingan ke-16 secara beruntun di Liga Champions, dan ini merupakan rangkaian terpanjang jenis ini dalam sejarah Blaugrana.

Pertandingan terakhir Barcelona dengan clean sheet di kompetisi ini terjadi pada April 2025 melawan Borussia Dortmund ketika mereka menang (4-0).

Mereka telah kebobolan 31 gol dalam 16 pertandingan sejak saat itu.

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