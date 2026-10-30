Al-Nassr meraih kemenangan telak atas Al-Khaleej dengan skor 5-3, Kamis malam, dalam lanjutan pekan kedua belas Liga Roshn Saudi Pro League, pada pertandingan yang menampilkan performa ofensif menawan dari skuad Al-Alami. Namun, laga ini sekaligus mengungkap persoalan defensif berulang yang menimbulkan kekhawatiran soal kemampuan tim untuk bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat.

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Meski mencetak lima gol dan meraih tiga poin, kebobolan tiga gol oleh Al-Khaleej bukanlah detail yang bisa diabaikan begitu saja, apalagi cara tim lawan menembus gawang mengungkap celah yang jelas dalam penjagaan dan penempatan posisi, serta kesalahan individu yang sulit diabaikan pada tim yang berambisi bersaing memperebutkan gelar.

Kesalahan defensif beri Al-Khaleej tiga peluang mencetak gol

Kesulitan defensif Al-Nassr mulai muncul sejak awal, ketika pemain Prancis Julien Dominguez berhasil membuka keunggulan Al-Khaleej pada menit 16, setelah memanfaatkan ruang yang tersedia di depannya dan melewati Mohamed Simakan dengan mudah, sebelum melesakkan bola ke dalam gawang kiper Bento Matheus, dalam momen yang mengungkap lemahnya penanganan duel satu lawan satu.

Dan sebelum babak pertama berakhir, tepatnya pada menit kedua masa tambahan waktu, Al-Nassr kembali kebobolan melalui pemain Kamerun Antoine Essomba, setelah memanfaatkan kendurnya penjagaan defensif untuk mengembalikan Al-Khaleej ke dalam atmosfer pertandingan, sekaligus menegaskan bahwa persoalannya tidak terkait dengan satu kesalahan individu semata, melainkan kekacauan dalam organisasi defensif tim.

Penalti yang ungkap berlanjutnya kesulitan

Dan di saat Al-Nassr tampak nyaris menuntaskan pertandingan tanpa tambahan gol, Al-Khaleej kembali menggetarkan gawangnya untuk kali ketiga pada menit keempat masa tambahan waktu babak kedua, setelah wasit menunjuk titik penalti usai meninjau teknologi video, akibat kesalahan yang dilakukan bek Saad Al-Nasser.

Dominguez mengeksekusi penalti itu dengan sukses, mencetak gol pribadinya yang kedua dalam laga tersebut, melengkapi gambaran defensif yang mengkhawatirkan bagi Al-Nassr, yang tak mampu menjaga gawangnya tetap perawan di hadapan lawan yang memanfaatkan ruang dan kesalahan yang tersedia, meski terdapat perbedaan ofensif yang besar antara kedua tim.

Lima gol tak menutupi kelemahan Al-Nassr

Persoalan paling menonjol dari tiga gol yang diterima Al-Nassr terletak pada faktor yang sama di antara ketiganya, yaitu kesalahan defensif dan buruknya penjagaan, baik dalam duel individu maupun penanganan bola di dalam kotak penalti, detail-detail yang tidak sejalan dengan ambisi sebuah tim yang bersaing memperebutkan gelar Liga Roshn dan berupaya memaksakan dominasinya atas kompetisi.

Kesalahan-kesalahan ini mungkin tidak berpengaruh pada hasil pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Al-Nassr, tetapi bisa berubah menjadi krisis yang nyata di hadapan lawan-lawan yang memiliki kemampuan ofensif lebih besar dan pandai memanfaatkan setengah peluang.

Karena itu, lima gol ofensif ini tidak seharusnya menutupi kebutuhan untuk membenahi kekacauan defensif, agar tim tidak membayar mahal celah-celah ini dalam laga-laga yang lebih sulit pada fase mendatang.