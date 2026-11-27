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Pelatih asal Jerman Jens Fissing, juru taktik Al-Ittihad, mengejutkan para pendukung timnya meski meraih kemenangan atas Neom di Liga Roshn Saudi.

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Al-Ittihad menang 1-0 atas Neom dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Jumat malam di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al-Faisal, Jeddah, dalam lanjutan pekan ke-13 Liga Roshn Saudi.

Meski menang, Fissing mengungkapkan bahwa winger asal Belanda Steven Bergwijn kembali mengalami cedera, padahal ia baru saja pulih dan tampil dalam laga melawan Neom.

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, seperti dikutip surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat", pelatih asal Jerman itu mengatakan: "Bergwijn merasa kondisinya tidak baik, dan kami harus memastikan kondisi kesehatannya bersama tim medis."

Winger asal Belanda itu tampil sebagai starter saat Al-Ittihad menang 2-0 atas Pakhtakor asal Uzbekistan pada Senin lalu, dalam matchday kelima fase liga Liga Champions Asia Elite.

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Mantan bintang Tottenham Hotspur itu meninggalkan lapangan pada menit ke-84 setelah mengalami memar di kaki, sehingga muncul keraguan mengenai keikutsertaannya melawan Neom.

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Namun, Bergwijn kembali berlatih bersama tim Al-Ittihad pada Kamis sehingga siap menghadapi Neom, dan pelatihnya, Jens Fissing, memainkannya sebagai starter sebelum ia kembali mengalami cedera.

Mengenai jalannya laga, Fissing berkata: "Saya senang dengan kemenangan ini. Ini kemenangan penting melawan tim yang sulit. Neom telah membuktikan kualitasnya musim ini. Mereka mampu memainkan sepak bola yang kuat dan memiliki kekuatan fisik. Kami kesulitan menghadapi mereka di babak pertama, dan di babak kedua kami melihat reaksi luar biasa dari para pemain kami."

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Ia menambahkan: "Aspek fisik itu penting, terutama dalam cuaca panas, tetapi cuaca mulai bersahabat dan kondisi fisik kami menjadi lebih baik. Tim dengan kesiapan fisik yang lebih baik akan berada di puncak liga."

Pelatih asal Jerman itu juga mengkritik trio lini serang timnya di babak pertama, yakni Bergwijn, pemain asal Nigeria Georges Ilenikhena, serta Marwan Al-Sahafi. Ia menegaskan bahwa dirinya memutuskan menarik keluar ketiganya di awal babak kedua karena tidak puas dengan penampilan mereka.

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Ia menutup: "Kami tidak tampil baik di babak pertama, dan beberapa pemain tidak mampu menjalankan instruksi saya dalam melakukan pressing. Karena itu, saya melakukan tiga pergantian karena tidak puas dengan performa mereka, dan saya rasa pergantian itu berhasil."

Fissing memasukkan tiga pemain di awal babak kedua, yakni penyerang asal Maroko Youssef En-Nesyri, gelandang asal Belanda Georginio Wijnaldum, dan Ahmed Al-Ghamdi.

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Youssef En-Nesyri langsung mengubah jalannya pertandingan begitu masuk. Pergerakannya sangat merepotkan lini belakang Neom, dan ia beberapa kali nyaris mencetak gol, tetapi penyelesaian akhirnya kurang akurat.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-75, ketika gelandang asal Aljazair Houssem Aouar mengirimkan umpan terobosan panjang ke arah kepala Youssef En-Nesyri, yang berhasil menyundulnya ke gawang tim tamu.

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Awalnya, wasit menganulir gol tersebut karena penyerang asal Maroko itu dinilai berada dalam posisi offside, sebelum kemudian berkomunikasi dengan VAR yang memastikan bahwa gol En-Nesyri sah.

Gol tersebut terasa istimewa bagi Youssef En-Nesyri karena tercipta setelah paceklik gol selama sebulan penuh bersama Al-Ittihad, baik di Liga Roshn Saudi maupun Liga Champions Asia Elite.

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Dengan gol ini, Youssef En-Nesyri menjadi pencetak gol terbanyak Al-Ittihad musim ini setelah mengoleksi gol kesembilannya di semua kompetisi, menyamai catatan penyerang asal Nigeria Georges Ilenikhena yang mencetak jumlah gol yang sama.

Selain itu, menurut lembaga statistik "Opta", gol ini merupakan gol ketiga penyerang asal Maroko tersebut ke gawang Neom, sehingga tim itu menjadi korban favoritnya di Liga Roshn Saudi sejak ia bergabung dengan Al-Ittihad pada musim dingin musim lalu.