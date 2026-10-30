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Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Meski menang enam gol, kiper Al-Shabab: Saya tidak puas dengan laga melawan Al-Ahli

M. Diaw
Al Shabab vs Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
Saudi Pro League
Senegal
Arab Saudi

"Singa" meraih kemenangan bersejarah

Kiper Al Shabab asal Senegal, Mory Diaw, mengungkapkan ketidakpuasannya atas pertandingan mini-klasiko melawan rival tradisional Al Ahli di Liga Roshn Arab Saudi, meski "Singa-Singa" meraih kemenangan telak.

Al Shabab mengalahkan Al Ahli dengan skor 6-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Jumat malam, di Stadion SHG Arena, ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan kedua belas kompetisi Liga Roshn.

Diaw mengatakan dalam pernyataannya kepada surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat" usai pertandingan: "Kami bekerja keras untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan, dan kami akan berusaha menang di laga berikutnya yang digelar sebelum jeda."

Al Shabab akan bertandang ke markas Abha, Kamis mendatang, pada pekan ketiga belas kompetisi Liga Roshn Arab Saudi.

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Kiper asal Senegal itu menambahkan: "Saya tidak 100% puas dengan pertandingan ini, karena kami kebobolan satu gol, tetapi yang terpenting pada akhirnya adalah meraih tiga poin."

Firas Al-Buraikan mencetak satu-satunya gol Al Ahli pada menit ke-40 pertandingan, setelah menerima umpan silang mendatar yang ia arahkan ke dalam gawang Mory Diaw.

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