Pelatih berkebangsaan Jerman, Jens Wissing, membuat kejutan dengan keputusannya terhadap penyerang asal Maroko, Youssef En-Nesyri, dalam laga menghadapi Al-Diriyah di Liga Roshn Arab Saudi.

Al-Ittihad menjamu Al-Diriyah, hari Jumat ini, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada pekan kesebelas kompetisi Liga Roshn.

Susunan pemain inti menunjukkan bahwa penyerang asal Maroko, Youssef En-Nesyri, duduk di bangku cadangan, meski mencetak dua gol setelah tampil sebagai pemain pengganti pada pertandingan sebelumnya melawan Al-Ettifaq di Liga Roshn Arab Saudi.

Wissing melanjutkan kepercayaannya kepada penyerang asal Nigeria, George Ilenikhena, di lini depan, yang dibantu Ahmed Al-Ghamdi, pemain asal Aljazair Houssem Aouar, dan pemain asal Belanda Georginio Wijnaldum, dengan absennya rekan senegaranya Steven Bergwijn.

Pertandingan berikutnya ITT Saudi Pro League 11.30 DIR

Sebaliknya, pelatih asal Jerman itu memutuskan menurunkan pemain Moukhtar Ali di lini tengah di samping pemain asal Kolombia Richard Ríos, dengan tetap menempatkan pemain asal Senegal Dion Lopy di bangku cadangan.

Al-Ittihad menjalani pertandingan ini saat menempati peringkat keempat di klasemen Liga Arab Saudi dengan 20 poin, selisih 5 poin di belakang Al-Qadsiah yang memuncaki klasemen dengan tambahan satu pertandingan.

Sebaliknya, Al-Diriyah menempati peringkat ketujuh di klasemen dengan 15 poin, yang diraih dari 4 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan.

Berikut susunan pemain Al-Ittihad:

Penjaga gawang: Predrag Rajković

Lini belakang: Muhannad Al-Shanqiti - Danilo Pereira - Saad Al-Mousa - Faris Abedi

Lini tengah: Moukhtar Ali - Richard Ríos - Georginio Wijnaldum

Lini depan: Houssem Aouar - George Ilenikhena - Ahmed Al-Ghamdi