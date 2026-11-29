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Wasit Díaz de Mera Escuderos memimpin laga Barcelona kontra Deportivo La Coruña pada Minggu malam, yang berakhir dengan kemenangan 5-1 untuk tim Catalan pada pekan ke-14 LaLiga.

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Situs "Archivo VAR", yang mengkhususkan diri pada kasus-kasus perwasitan kontroversial, memberikan nilai 5,5 dari 10 kepada wasit Díaz de Mera Escuderos.

Díaz de Mera Escuderos memimpin pertandingan dengan tenang dan percaya diri. Ia menerapkan gaya perwasitan yang konsisten dan sangat dapat diandalkan sejak awal hingga akhir laga.

Díaz de Mera Escuderos semakin kuat, seimbang, dan stabil di kasta tertinggi Liga Spanyol, dan kini sudah menempati posisi di kelompok menengah atas para wasit dengan performa terbaik.

Pertandingan ini berjalan sangat baik baginya, hanya saja ia tidak luput dari kesalahan dalam salah satu momen krusial.

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Satu-satunya kesalahan yang menodai kriteria perwasitannya adalah kartu kuning untuk Bill Nsongo, yang sama sekali tidak layak diterimanya.

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Pelanggaran memang bisa saja diberikan, karena pemain Barcelona menerjang ke arahnya dan sebagian menabraknya, tetapi tidak ada keharusan untuk mengeluarkan kartu.

Momen-Momen Kontroversial

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Wasit mengambil keputusan yang tepat dalam 3 dari 4 kasus. Pada gol Deportivo La Coruña, sebagian pihak menuntut agar pelanggaran Aubameyang terhadap Pau Cubarsí diberikan, tetapi yang terjadi adalah duel yang sah tanpa pelanggaran apa pun.

Begitu pula, tidak ada penalti saat Lamine Yamal terjatuh setelah bersentuhan dengan Yeremay, karena itu termasuk jenis kontak yang dirasakan oleh penyerang lalu membuatnya terjatuh. Tidak ada pula penalti dalam insiden Gordon, setelah terjadi kontak dengan Altimira yang lebih ringan dibandingkan kontak sebelumnya. Bahkan, Gordon sendiri menerima keputusan wasit yang tidak memberikan pelanggaran.

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Adapun kesalahan yang jelas adalah handball Aubameyang di akhir babak pertama. Tayangan ulang mungkin membuatnya terlihat seolah pemain tersebut berusaha menyembunyikan sentuhan tangannya, tetapi sebenarnya tidak demikian: bola melintas di dekatnya dan ia mengangkat lengannya ke atas untuk menyentuh bola. Meskipun gerakan itu mungkin naluriah, gerakan tersebut dianggap disengaja, terutama karena lengannya relatif dekat dengan tubuhnya.

Archivo VAR menegaskan: "Itu adalah penalti yang jelas yang tidak diberikan wasit, tetapi kesalahan ini tidak membuatnya kehilangan nilai yang layak. Hanya saja, kesalahan itu membuatnya kehilangan konsistensi dan keandalan yang menjadi ciri penampilannya sepanjang pertandingan."