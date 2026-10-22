Pelatih asal Italia Simone Inzaghi, juru taktik Al Hilal, memutuskan untuk membawa 11 pemain asing menghadapi Al Qadisiyah dalam laga puncak Liga Roshn Arab Saudi, meski regulasi tidak mengizinkan keikutsertaan mereka seluruhnya.

Al Hilal akan bertandang ke markas Al Qadisiyah, besok Jumat, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan kesebelas Liga Roshn.

Regulasi Liga Roshn Arab Saudi menetapkan bahwa setiap tim diizinkan menyertakan maksimal 8 pemain asing dalam daftar pemain di setiap pertandingan.

Meski demikian, surat kabar Arab Saudi "Arriyadiyah" menegaskan bahwa Inzaghi memutuskan untuk membawa seluruh 11 pemain asingnya dalam perjalanan menuju Dammam melalui jalur darat, malam ini Kamis, untuk menghadapi Al Qadisiyah.

Keputusan ini diambil karena Al Hilal akan langsung bertolak dari Dammam menuju ibu kota Qatar, Doha, melalui jalur darat, usai menghadapi Al Qadisiyah, sebagai persiapan menghadapi Al Shamal Qatar, Senin mendatang, pada pekan ketiga Liga Champions Asia Elite.

Pelatih Italia itu akan memilih hanya 8 pemain asing dalam daftar pemain laga melawan Al Qadisiyah, sebelum sisanya bergabung ke dalam daftar tim pada laga melawan Al Shamal di turnamen Elite yang tidak menetapkan batas maksimal jumlah pemain asing.

Menurut surat kabar yang sama, Inzaghi berniat melakukan sejumlah perubahan pada susunan pemain tim di laga melawan klub Qatar tersebut, guna menerapkan proses rotasi dan mengistirahatkan sejumlah pilar utama.

"Sang Pemimpin" menempati peringkat kedua di klasemen Liga Arab Saudi dengan 24 poin, terpaut satu poin di belakang Al Qadisiyah, sang pemuncak, yang telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.

Di sisi lain, Al Hilal berhasil memenangi dua laga pertamanya di Liga Champions Asia Elite, sehingga menempati peringkat ketiga di Grup Barat dengan 6 poin, kalah selisih gol dari Al Ain Uni Emirat Arab dan Esteghlal Teheran Iran.