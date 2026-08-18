Marcus Rashford berhasil memberi kesan yang sangat mengagumkan kepada para petinggi Manchester United setelah kembali ke klub usai masa peminjamannya di Barcelona.

Menurut surat kabar "Daily Mail", sumber-sumber di lapangan latihan Manchester United menyebut bahwa pemain berusia 28 tahun itu, yang memulai karier di klub tempatnya dibesarkan, telah sepenuhnya menerima apa yang bisa dianggap sebagai situasi sulit, dan bekerja tanpa henti dalam latihan.

Keyakinan di dalam Old Trafford semakin menguat bahwa Rashford akan bertahan di klub setelah bursa transfer berakhir, dan jika hal itu terwujud, terdapat optimisme yang hati-hati mengenai apa yang mungkin menjadi babak baru dalam perjalanan panjangnya bersama United, yang tidak selalu berjalan mulus.

Kemungkinan Rashford bertahan di Manchester kian meningkat dari hari ke hari, meskipun masih tersisa lebih dari dua minggu hingga penutupan bursa transfer.

Surat kabar Inggris tersebut mengetahui bahwa pelatih Michael Carrick, yang pernah bermain bersama Rashford, melakukan pembicaraan panjang dengan pemain internasional Inggris itu sebelum kepulangannya ke Manchester United, yakni setelah Barcelona menolak mengaktifkan klausul pembelian pemain senilai 26 juta pound sterling, meski masa peminjamannya di Catalunya berjalan sukses. Klub-klub lain juga menunjukkan ketertarikan terhadap pemain tersebut, namun kesepakatan belum juga terjadi hingga saat ini.

Rashford bergabung kembali dengan rekan-rekan setimnya pada 9 Agustus, dan berkenalan dengan sejumlah besar staf baru yang bergabung dengan klub sejak terakhir kali ia berada di sana. Ia juga meninjau fasilitas baru di lapangan latihan yang telah menjalani renovasi menyeluruh dengan biaya 50 juta pound sterling.

Sumber-sumber menyampaikan kepada surat kabar Inggris tersebut bahwa Rashford kembali menunjukkan perhatian besar dalam membantu para pemain muda di klub – khususnya JJ Gabriel, pemain ajaib berusia 15 tahun yang menuai banyak pujian atas penampilannya di level junior.

Rashford juga menghabiskan waktu bersama winger berusia 19 tahun Shea Lacey, dan bergegas menjalin kembali komunikasi dengan rekan setimnya di Three Lions, Kobbie Mainoo.

Setelah masa peminjamannya di Aston Villa, ia diketahui dekat dengan Youri Tielemans, yang bergabung dengan United dari Birmingham pada awal musim panas ini.

Salah seorang pengamat berkata kepada surat kabar tersebut: "Jelas terlihat bahwa ia berusaha keras dengan sadar untuk meninggalkan kesan kedua yang baik".